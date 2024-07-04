https://ria.ru/20240704/elektrovelosiped-1957319730.html

В квартире в Саратове взорвался электровелосипед

В квартире в Саратове взорвался электровелосипед - РИА Новости, 04.07.2024

В квартире в Саратове взорвался электровелосипед

Электровелосипед взорвался в пятиэтажном доме в центре Саратова, в результате рухнула межквартирная перегородка, пострадавших нет, сообщила глава города Лада... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:50

2024-07-04T11:50

2024-07-04T11:58

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Электровелосипед взорвался в пятиэтажном доме в центре Саратова, в результате рухнула межквартирная перегородка, пострадавших нет, сообщила глава города Лада Мокроусова в Telegram-канале. "На Бахметьевской, 33, в одной из квартир взорвался электровелосипед. К счастью, никто из жителей не пострадал. От взрыва рухнула межквартирная перегородка, произошло возгорание. На месте находятся специалисты экстренных служб", - написала мэр. Администрации района поручено оказать жителям всю необходимую помощь, в том числе при необходимости обеспечить размещение в маневренном жилье, добавила она.

https://ria.ru/20240702/elektrosamokat-1956900139.html

саратов

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2024

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происшествия, саратов