https://ria.ru/20240704/elektrovelosiped-1957319730.html
В квартире в Саратове взорвался электровелосипед
В квартире в Саратове взорвался электровелосипед - РИА Новости, 04.07.2024
В квартире в Саратове взорвался электровелосипед
Электровелосипед взорвался в пятиэтажном доме в центре Саратова, в результате рухнула межквартирная перегородка, пострадавших нет, сообщила глава города Лада... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:50
2024-07-04T11:50
2024-07-04T11:58
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Электровелосипед взорвался в пятиэтажном доме в центре Саратова, в результате рухнула межквартирная перегородка, пострадавших нет, сообщила глава города Лада Мокроусова в Telegram-канале. "На Бахметьевской, 33, в одной из квартир взорвался электровелосипед. К счастью, никто из жителей не пострадал. От взрыва рухнула межквартирная перегородка, произошло возгорание. На месте находятся специалисты экстренных служб", - написала мэр. Администрации района поручено оказать жителям всю необходимую помощь, в том числе при необходимости обеспечить размещение в маневренном жилье, добавила она.
https://ria.ru/20240702/elektrosamokat-1956900139.html
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происшествия, саратов
В квартире в Саратове взорвался электровелосипед
В Саратове из-за взрыва электровелосипеда рухнула межквартирная перегородка