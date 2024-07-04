https://ria.ru/20240704/elektromobil-1957337143.html

ЕС ввел импортные пошлины на китайские электромобили

ЕС ввел импортные пошлины на китайские электромобили - РИА Новости, 04.07.2024

ЕС ввел импортные пошлины на китайские электромобили

ЕС с 4 июля вводит предварительные временные импортные пошлины на электрические автомобили из Китая, говорится в опубликованном в четверг заявлении... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:33

2024-07-04T12:33

2024-07-04T12:33

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БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. ЕС с 4 июля вводит предварительные временные импортные пошлины на электрические автомобили из Китая, говорится в опубликованном в четверг заявлении Еврокомиссии. "Европейская комиссия сегодня ввела предварительные временные компенсационные пошлины на импорт автомобилей с аккумуляторными электрическими батареями из Китая", - указывается в заявлении. Сообщается, что контакты с властями Китая по поиску приемлемых для обеих сторон решений будут продолжены. Позднее Еврокомиссия представит странам союза предложение по окончательному решению. "Предварительные компенсационные пошлины обеспечиваются гарантией… и могут взиматься при определенных обстоятельствах только после принятия решения о введении окончательных пошлин", - добавили в ЕК. Как сообщил журналистам в Брюсселе европейский источник, "временные компенсационные пошлины рассчитаны исходя из субсидий, полученных конкретными китайскими производителями". "В настоящее время речь идет не об уплате пошлин, а о предоставлении поставщиками банковских гарантий. Страны-импортеры должны будут принимать гарантии и не требовать перевода средств", - добавил он. "Индивидуальные пошлины, применимые к трем выбранным китайским производителям, таковы: BYD: 17,4%; Geely: 19,9%; SAIC: 37,6%", - пояснили в Еврокомиссии. Там добавили, что "другие производители электромобилей, которые сотрудничали в проведении расследования, но не были включены в выборку, облагаются средневзвешенной пошлиной в размере 20,8%, компании, не сотрудничавшие в расследовании, облагаются пошлинами в размере 37,6%". При этом, по словам европейского источника, новые пошлины "будут приплюсованы к уже действующим многие годы 10%, так как речь идет о пошлинах в связи с субсидиями". Это означает на практике, что ввозные пошлины на некоторые китайские электромобили в ЕС могут составить до 50%. В июне ЕК сообщала, что провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, в связи с чем может уже с 4 июля ввести импортные пошлины. Сообщалось также, что пошлины могут составить от 17% до 38%, в зависимости от конкретного производителя. Расследование в отношении госсубсидий на электромобили в Китае было начато Еврокомиссией еще в прошлом году. В ЕК утверждали, что государственные субсидии на поставляемые в ЕС из Китая электромобили могут нанести ущерб европейской промышленности. Министр торговли КНР Ван Вэньтао заявлял, что Пекин озабочен решением ЕС провести расследование в отношении китайских электромобилей и что это является актом торгового протекционизма. Он подчеркивал, что быстрое развитие электромобилей в Китае основано на инновациях в области исследований и разработок, свободной конкуренции и полноценной промышленной системе. В свою очередь, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отвечающий также за вопросы конкуренции, говорил об опасениях Еврокомиссии из-за того, что Китай якобы наводнит европейский рынок более дешевыми, благодаря господдержке, электромобилями. По его словам, схожая ситуация произошла с произведенными в Китае солнечными батареями, которые заполонили европейский рынок. Ранее Европейская комиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов. Данное положение предусматривает переход на электромобили с исключением для автомобилей, использующих углеродно-нейтральное синтетическое топливо. Параллельно Еврокомиссия предлагает развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций. В то же время, в Евросоюзе выражали опасения, что местная промышленность не сможет наладить производство в достаточных объемах аккумуляторных батарей из-за нехватки ресурсов.

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https://ria.ru/20240622/kitay-1954701362.html

https://ria.ru/20240704/poshliny-1957333325.html

https://ria.ru/20240621/kitay-1954473968.html

https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955245363.html

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