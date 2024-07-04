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В Госдуме поддержали идею о бессрочности учета результатов ЕГЭ
В Госдуме поддержали идею о бессрочности учета результатов ЕГЭ - РИА Новости, 04.07.2024
В Госдуме поддержали идею о бессрочности учета результатов ЕГЭ
Депутат Госдумы Анна Скрозникова поддерживает предложение о том, что результаты ЕГЭ должны учитываться на бессрочной основе наравне с аттестатом, в дальнейшем,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:31
2024-07-04T18:31
2024-07-04T18:38
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Анна Скрозникова поддерживает предложение о том, что результаты ЕГЭ должны учитываться на бессрочной основе наравне с аттестатом, в дальнейшем, комитет ГД по просвещению обсудит тему ЕГЭ на площадке Сириуса. В четверг состоялось расширенное заседание комитета Госдумы по просвещению, где обсудили совершенствование процедуры ЕГЭ. "Поддерживаю мнение о том, что результаты ЕГЭ должны учитываться на бессрочной основе наравне с аттестатом, а не только на 4 года, как это происходит сейчас", - написала она в своем Telegram-канале. Она отметила, что участники заседания предложили разрешить сдачу ЕГЭ в своих школах. Также звучали предложения о компенсации учителям расходов на проезд для участия в процедуре ЕГЭ, особенно в труднодоступных местах, о привлечении студентов педвузов к процедуре ЕГЭ, а также об отказе от ОГЭ, так как есть тренировочные ЕГЭ и отмене ЕГЭ для тех, кто не планирует поступать в вуз. "Следующим шагом, наш Комитет планирует организовать широкое обсуждение темы ЕГЭ на площадке Сириуса" - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20240703/ege-1956850769.html
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общество, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме поддержали идею о бессрочности учета результатов ЕГЭ
Депутат Скрозникова поддержала идею о бессрочности учета результатов ЕГЭ
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Депутат Госдумы Анна Скрозникова поддерживает предложение
о том, что результаты ЕГЭ должны учитываться на бессрочной основе наравне с аттестатом, в дальнейшем, комитет ГД по просвещению обсудит тему ЕГЭ на площадке Сириуса.
В четверг состоялось расширенное заседание комитета Госдумы по просвещению, где обсудили совершенствование процедуры ЕГЭ.
"Поддерживаю мнение о том, что результаты ЕГЭ должны учитываться на бессрочной основе наравне с аттестатом, а не только на 4 года, как это происходит сейчас", - написала она в своем Telegram-канале.
Она отметила, что участники заседания предложили разрешить сдачу ЕГЭ в своих школах. Также звучали предложения о компенсации учителям расходов на проезд для участия в процедуре ЕГЭ, особенно в труднодоступных местах, о привлечении студентов педвузов к процедуре ЕГЭ, а также об отказе от ОГЭ, так как есть тренировочные ЕГЭ и отмене ЕГЭ для тех, кто не планирует поступать в вуз.
"Следующим шагом, наш Комитет планирует организовать широкое обсуждение темы ЕГЭ на площадке Сириуса" - добавила парламентарий.