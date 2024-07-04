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Путин оценил темпы роста экономики стран ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
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16:51 04.07.2024 (обновлено: 17:17 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/ekonomika-1957443407.html
Путин оценил темпы роста экономики стран ШОС
Путин оценил темпы роста экономики стран ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Путин оценил темпы роста экономики стран ШОС
Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие темы роста экономики стран ШОС. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:51
2024-07-04T17:17
шос
саммит шос в астане – 2024
россия
владимир путин
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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие темы роста экономики стран ШОС."5,4 процента или 5,3 процента рост ВВП, а 4,5 процента рост промышленного производства при низкой инфляции в 2,4 процента. Это хороший темп роста экономики, и хорошее ее качество, имея ввиду, низкий уровень инфляции", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества.Президент также отметил значимость согласования вопросов гуманитарного характера и сотрудничество по различным направлениям, в том числе молодежное сотрудничество и в сфере культуры, спорта и образования.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.
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шос, саммит шос в астане – 2024, россия, владимир путин, в мире
ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин оценил темпы роста экономики стран ШОС

Путин отметил хорошие темпы роста экономики стран ШОС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в формате "ШОС плюс"
Президент РФ Владимир Путин на встрече в формате ШОС плюс - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече в формате "ШОС плюс"
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие темы роста экономики стран ШОС.
"5,4 процента или 5,3 процента рост ВВП, а 4,5 процента рост промышленного производства при низкой инфляции в 2,4 процента. Это хороший темп роста экономики, и хорошее ее качество, имея ввиду, низкий уровень инфляции", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Президент также отметил значимость согласования вопросов гуманитарного характера и сотрудничество по различным направлениям, в том числе молодежное сотрудничество и в сфере культуры, спорта и образования.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
3 июля, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
ШОССаммит ШОС в Астане – 2024РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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