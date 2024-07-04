https://ria.ru/20240704/ekonomika-1957443407.html

Путин оценил темпы роста экономики стран ШОС

Путин оценил темпы роста экономики стран ШОС - РИА Новости, 04.07.2024

Путин оценил темпы роста экономики стран ШОС

Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие темы роста экономики стран ШОС. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:51

2024-07-04T16:51

2024-07-04T17:17

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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие темы роста экономики стран ШОС."5,4 процента или 5,3 процента рост ВВП, а 4,5 процента рост промышленного производства при низкой инфляции в 2,4 процента. Это хороший темп роста экономики, и хорошее ее качество, имея ввиду, низкий уровень инфляции", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества.Президент также отметил значимость согласования вопросов гуманитарного характера и сотрудничество по различным направлениям, в том числе молодежное сотрудничество и в сфере культуры, спорта и образования.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.

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шос, саммит шос в астане – 2024, россия, владимир путин, в мире