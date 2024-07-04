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Российская экономика отклонилась от базового сценария, заявила Набиуллина - РИА Новости, 04.07.2024
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16:18 04.07.2024 (обновлено: 16:40 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/ekonomika-1957431608.html
Российская экономика отклонилась от базового сценария, заявила Набиуллина
Российская экономика отклонилась от базового сценария, заявила Набиуллина - РИА Новости, 04.07.2024
Российская экономика отклонилась от базового сценария, заявила Набиуллина
Российская экономика значительно отклонилась от базового сценария, а проинфляционные риски возросли и даже реализовались, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:18
2024-07-04T16:40
экономика
эльвира набиуллина
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Российская экономика значительно отклонилась от базового сценария, а проинфляционные риски возросли и даже реализовались, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса."Мы в значительной степени отклонились от базового сценария. В июле мы будем уточнять свой прогноз. И проинфляционные риски не только выросли, но и реализовались", - сказала она, отвечая на вопрос о том, вступила ли уже экономика России в проинфляционный альтернативный сценарий.
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экономика, эльвира набиуллина, россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия
Российская экономика отклонилась от базового сценария, заявила Набиуллина

Набиуллина: российская экономика значительно отклонилась от базового сценария

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Российская экономика значительно отклонилась от базового сценария, а проинфляционные риски возросли и даже реализовались, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
"Мы в значительной степени отклонились от базового сценария. В июле мы будем уточнять свой прогноз. И проинфляционные риски не только выросли, но и реализовались", - сказала она, отвечая на вопрос о том, вступила ли уже экономика России в проинфляционный альтернативный сценарий.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
11 июня, 16:38
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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