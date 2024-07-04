https://ria.ru/20240704/ekonomika-1957431608.html

Российская экономика отклонилась от базового сценария, заявила Набиуллина

Российская экономика отклонилась от базового сценария, заявила Набиуллина - РИА Новости, 04.07.2024

Российская экономика отклонилась от базового сценария, заявила Набиуллина

Российская экономика значительно отклонилась от базового сценария, а проинфляционные риски возросли и даже реализовались, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:18

2024-07-04T16:18

2024-07-04T16:40

экономика

эльвира набиуллина

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Российская экономика значительно отклонилась от базового сценария, а проинфляционные риски возросли и даже реализовались, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса."Мы в значительной степени отклонились от базового сценария. В июле мы будем уточнять свой прогноз. И проинфляционные риски не только выросли, но и реализовались", - сказала она, отвечая на вопрос о том, вступила ли уже экономика России в проинфляционный альтернативный сценарий.

https://ria.ru/20240611/ekonomika-1952224326.html

россия

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экономика, эльвира набиуллина, россия