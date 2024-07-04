https://ria.ru/20240704/efimov-1957318091.html
Ефимов: инвесторы приступили к реорганизации 11 площадок по программе КРТ
Ефимов: инвесторы приступили к реорганизации 11 площадок по программе КРТ - РИА Новости, 04.07.2024
Ефимов: инвесторы приступили к реорганизации 11 площадок по программе КРТ
В Москве на 11 площадках в бывших промзонах, а также на неэффективно используемых территориях построят свыше 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости, заявил РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:08
2024-07-04T14:08
2024-07-04T14:08
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Москве на 11 площадках в бывших промзонах, а также на неэффективно используемых территориях построят свыше 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что правообладатели территорий, а также компании, определенные по итогам торгов, реализуют 11 проектов в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ). Суммарная площадь земельных участков превышает 166 гектаров."Соответствующие договоры город заключил с ними в первом полугодии 2024 года. Инвесторы смогут возвести свыше 2,2 миллиона квадратных метров современного жилья, а также более 2 миллионов квадратных метров производственных и общественно-деловых объектов: школы, детские сады, спорткомплексы, медицинские, деловые и торговые центры. Это позволит создать около 46 тысяч рабочих мест", – цитирует заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Он напомнил, что в торгах на право редевеломента участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в Москве могут участвовать любые компании, в том числе правообладатели недвижимости на площадках, входящих в КРТ, и региональные застройщики.Также в сообщении указывается, что определенные на торгах инвесторы, с которыми город заключил договоры о КРТ в первой половине 2024-го, застроят семь площадок суммарной площадью почти 116 гектаров."Они смогут возвести более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости: около 1,14 миллиона квадратных метров жилья, свыше 191 тысячи квадратных метров промышленных объектов, а также почти 1,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Благодаря реализации проектов в столице появится почти 34 тысячи рабочих мест", – цитирует пресс-служба главу департамента городского имущества столицы Максима Гамана.В настоящее время на разных стадиях реализации в городе находится 236 проектов КРТ суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240704/efimov-1957233067.html
https://ria.ru/20240704/metro-1957232717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Москве на 11 площадках в бывших промзонах, а также на неэффективно используемых территориях построят свыше 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что правообладатели территорий, а также компании, определенные по итогам торгов, реализуют 11 проектов в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ). Суммарная площадь земельных участков превышает 166 гектаров.
"Соответствующие договоры город заключил с ними в первом полугодии 2024 года. Инвесторы смогут возвести свыше 2,2 миллиона квадратных метров современного жилья, а также более 2 миллионов квадратных метров производственных и общественно-деловых объектов: школы, детские сады, спорткомплексы, медицинские, деловые и торговые центры. Это позволит создать около 46 тысяч рабочих мест", – цитирует заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Он напомнил, что в торгах на право редевеломента участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в Москве могут участвовать любые компании, в том числе правообладатели недвижимости на площадках, входящих в КРТ, и региональные застройщики.
Также в сообщении указывается, что определенные на торгах инвесторы, с которыми город заключил договоры о КРТ в первой половине 2024-го, застроят семь площадок суммарной площадью почти 116 гектаров.
"Они смогут возвести более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости: около 1,14 миллиона квадратных метров жилья, свыше 191 тысячи квадратных метров промышленных объектов, а также почти 1,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Благодаря реализации проектов в столице появится почти 34 тысячи рабочих мест", – цитирует пресс-служба главу департамента городского имущества столицы Максима Гамана
.
В настоящее время на разных стадиях реализации в городе находится 236 проектов КРТ суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.