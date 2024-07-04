https://ria.ru/20240704/efimov-1957318091.html

Ефимов: инвесторы приступили к реорганизации 11 площадок по программе КРТ

Ефимов: инвесторы приступили к реорганизации 11 площадок по программе КРТ - РИА Новости, 04.07.2024

Ефимов: инвесторы приступили к реорганизации 11 площадок по программе КРТ

В Москве на 11 площадках в бывших промзонах, а также на неэффективно используемых территориях построят свыше 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости, заявил РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:08

2024-07-04T14:08

2024-07-04T14:08

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Москве на 11 площадках в бывших промзонах, а также на неэффективно используемых территориях построят свыше 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что правообладатели территорий, а также компании, определенные по итогам торгов, реализуют 11 проектов в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ). Суммарная площадь земельных участков превышает 166 гектаров."Соответствующие договоры город заключил с ними в первом полугодии 2024 года. Инвесторы смогут возвести свыше 2,2 миллиона квадратных метров современного жилья, а также более 2 миллионов квадратных метров производственных и общественно-деловых объектов: школы, детские сады, спорткомплексы, медицинские, деловые и торговые центры. Это позволит создать около 46 тысяч рабочих мест", – цитирует заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Он напомнил, что в торгах на право редевеломента участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в Москве могут участвовать любые компании, в том числе правообладатели недвижимости на площадках, входящих в КРТ, и региональные застройщики.Также в сообщении указывается, что определенные на торгах инвесторы, с которыми город заключил договоры о КРТ в первой половине 2024-го, застроят семь площадок суммарной площадью почти 116 гектаров."Они смогут возвести более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости: около 1,14 миллиона квадратных метров жилья, свыше 191 тысячи квадратных метров промышленных объектов, а также почти 1,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Благодаря реализации проектов в столице появится почти 34 тысячи рабочих мест", – цитирует пресс-служба главу департамента городского имущества столицы Максима Гамана.В настоящее время на разных стадиях реализации в городе находится 236 проектов КРТ суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240704/efimov-1957233067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман