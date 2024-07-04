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Ефимов: в ТиНАО выделили более 130 гектаров земли под новые производства - РИА Новости, 04.07.2024
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10:06 04.07.2024 (обновлено: 10:10 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/efimov-1957233067.html
Ефимов: в ТиНАО выделили более 130 гектаров земли под новые производства
Ефимов: в ТиНАО выделили более 130 гектаров земли под новые производства - РИА Новости, 04.07.2024
Ефимов: в ТиНАО выделили более 130 гектаров земли под новые производства
Власти Москвы выделили участки общей площадью свыше 130 гектаров для строительства промышленных объектов в ТиНАО в рамках реализации масштабных инвестиционных... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:06
2024-07-04T10:10
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 4 июля - РИА Новости. Власти Москвы выделили участки общей площадью свыше 130 гектаров для строительства промышленных объектов в ТиНАО в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов(МаИП), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."С 2020 года город заключил с инвесторами договоры аренды 10 земельных участков площадью 131,3 гектара. Они предназначены для возведения в ТиНАО производств строительной, пищевой, машиностроительной, электронной и других отраслей промышленности", – цитирует заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По словам Ефимова, площадь объектов может составить свыше 800 тысяч квадратных метров, а объем инвестиций в реализацию проектов – более 80 миллиардов рублей.В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что благодаря МаИП на территории ТиНАО появятся заводы по выпуску стройматериалов, продуктов питания, технологического оборудования и аккумуляторных батарей, при этом на предприятиях создадут более 15 тысяч рабочих мест. "Два объекта – производство сверхкрупногабаритных модулей квартир и промышленный технопарк – уже функционируют", – уточнил он.Кроме того, в ТиНАО вскоре локализуют два крупнейших промышленных межотраслевых кластера – строительный и пищевой, участки под реализацию этих проектов выделены по льготной ставке 1 рубль в год, обратил внимание Ликсутов.Всего в ТиНАО инвесторам предоставили девять участков по льготной ставке, их площадь превышает 106 гектаров, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. "Здесь возведут производства площадью свыше 680 тысяч квадратных метров. Из них почти 63 гектара предоставлены трем компаниям для создания предприятий пищевого кластера в районе деревни Троицкое. Общая площадь строящейся там недвижимости превысит 400 тысяч квадратных метров", – добавил он.В пресс-релизе отмечается, что в районе Вороново выделили 1,45 гектара земли заводу по производству спецмашин для возведения объектов площадью порядка 12 тысяч "квадратов". Кроме того, в ТиНАО появится производство стройматериалов площадью около 6,4 тысячи квадратных метров, его планируют построить на участке 5,8 гектара.С марта 2022 года Москва предоставляет в аренду земли по льготной ставке для развития производств. В рамках договора сроком на пять лет инвесторы должны завершить строительство.
https://ria.ru/20240701/efimov-1956630687.html
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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: в ТиНАО выделили более 130 гектаров земли под новые производства

Ефимов: в ТиНАО выделили более 130 гектаров земли под новые производства

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июля - РИА Новости. Власти Москвы выделили участки общей площадью свыше 130 гектаров для строительства промышленных объектов в ТиНАО в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов(МаИП), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"С 2020 года город заключил с инвесторами договоры аренды 10 земельных участков площадью 131,3 гектара. Они предназначены для возведения в ТиНАО производств строительной, пищевой, машиностроительной, электронной и других отраслей промышленности", – цитирует заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Ефимов: выбраны участки под административные центры восьми районов ТиНАО
1 июля, 14:16
По словам Ефимова, площадь объектов может составить свыше 800 тысяч квадратных метров, а объем инвестиций в реализацию проектов – более 80 миллиардов рублей.
В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что благодаря МаИП на территории ТиНАО появятся заводы по выпуску стройматериалов, продуктов питания, технологического оборудования и аккумуляторных батарей, при этом на предприятиях создадут более 15 тысяч рабочих мест. "Два объекта – производство сверхкрупногабаритных модулей квартир и промышленный технопарк – уже функционируют", – уточнил он.
Кроме того, в ТиНАО вскоре локализуют два крупнейших промышленных межотраслевых кластера – строительный и пищевой, участки под реализацию этих проектов выделены по льготной ставке 1 рубль в год, обратил внимание Ликсутов.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Ефимов: Москва одобрила льготную аренду историческому зданию в СЗАО
1 июля, 10:07
Всего в ТиНАО инвесторам предоставили девять участков по льготной ставке, их площадь превышает 106 гектаров, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. "Здесь возведут производства площадью свыше 680 тысяч квадратных метров. Из них почти 63 гектара предоставлены трем компаниям для создания предприятий пищевого кластера в районе деревни Троицкое. Общая площадь строящейся там недвижимости превысит 400 тысяч квадратных метров", – добавил он.
В пресс-релизе отмечается, что в районе Вороново выделили 1,45 гектара земли заводу по производству спецмашин для возведения объектов площадью порядка 12 тысяч "квадратов". Кроме того, в ТиНАО появится производство стройматериалов площадью около 6,4 тысячи квадратных метров, его планируют построить на участке 5,8 гектара.
С марта 2022 года Москва предоставляет в аренду земли по льготной ставке для развития производств. В рамках договора сроком на пять лет инвесторы должны завершить строительство.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Ефимов: в рамках 42 проектов КРТ в Москве будут создаваться технопарки
27 июня, 09:06
 
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