Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области при столкновении двух машин погибли три человека - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 04.07.2024 (обновлено: 20:37 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/dtp-1957491113.html
В Нижегородской области при столкновении двух машин погибли три человека
В Нижегородской области при столкновении двух машин погибли три человека - РИА Новости, 04.07.2024
В Нижегородской области при столкновении двух машин погибли три человека
Три человека погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения двух иномарок в Нижегородской области, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:20
2024-07-04T20:37
происшествия
нижегородская область
большемурашкинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957492044_249:0:1691:811_1920x0_80_0_0_b93e2d7ac7449b848f585667831a2e97.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения двух иномарок в Нижегородской области, сообщает ГИБДД региона. ДТП произошло днем в четверг на 31-м километре автодороги "Работки-Порецкое" в Большемурашкинском районе. "По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Ford. В результате ДТП водитель и пассажир Mazda получили телесные повреждения, водитель и два пассажира Ford скончались на месте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
нижегородская область
большемурашкинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957492044_292:0:1373:811_1920x0_80_0_0_c7ef63eaf7707045b8bbb762b01040a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, большемурашкинский район
Происшествия, Нижегородская область, Большемурашкинский район
В Нижегородской области при столкновении двух машин погибли три человека

ГИБДД: в Нижегородской области при столкновении 2 машин погибли три человека

© Фото : ЧП 52 Нижний Новгород/ВКонтактеМесто ДТП с участием двух иномарок в Большемурашкинском районе Нижегородской области. 4 июля 2024
Место ДТП с участием двух иномарок в Большемурашкинском районе Нижегородской области. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : ЧП 52 Нижний Новгород/ВКонтакте
Место ДТП с участием двух иномарок в Большемурашкинском районе Нижегородской области. 4 июля 2024
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения двух иномарок в Нижегородской области, сообщает ГИБДД региона.
ДТП произошло днем в четверг на 31-м километре автодороги "Работки-Порецкое" в Большемурашкинском районе.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Ford. В результате ДТП водитель и пассажир Mazda получили телесные повреждения, водитель и два пассажира Ford скончались на месте", - говорится в сообщении.
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Крупные ДТП в России в 2024 году
18 июня, 13:00
 
ПроисшествияНижегородская областьБольшемурашкинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала