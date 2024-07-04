https://ria.ru/20240704/dtp-1957491113.html

В Нижегородской области при столкновении двух машин погибли три человека

В Нижегородской области при столкновении двух машин погибли три человека - РИА Новости, 04.07.2024

В Нижегородской области при столкновении двух машин погибли три человека

Три человека погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения двух иномарок в Нижегородской области, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:20

2024-07-04T19:20

2024-07-04T20:37

происшествия

нижегородская область

большемурашкинский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения двух иномарок в Нижегородской области, сообщает ГИБДД региона. ДТП произошло днем в четверг на 31-м километре автодороги "Работки-Порецкое" в Большемурашкинском районе. "По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Ford. В результате ДТП водитель и пассажир Mazda получили телесные повреждения, водитель и два пассажира Ford скончались на месте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

нижегородская область

большемурашкинский район

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происшествия, нижегородская область, большемурашкинский район