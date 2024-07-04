https://ria.ru/20240704/dorogi-1957363899.html

На обустройство дорог в Ингушетии направят более 6,6 миллиарда рублей

На обустройство дорог в Ингушетии направят более 6,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 04.07.2024

На обустройство дорог в Ингушетии направят более 6,6 миллиарда рублей

Власти Ингушетии планируют до 2027 года направить на обустройство дорог в республике больше 6,6 миллиарда рублей, 4,5 миллиарда из них – из республиканского... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:41

2024-07-04T13:41

2024-07-04T13:41

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до 2027 года направить на обустройство дорог в республике больше 6,6 миллиарда рублей, 4,5 миллиарда из них – из республиканского бюджета, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "До 2027 года планируется приведение в нормативное состояние более 200 км автодорог и 220 погонных метров искусственных сооружений. На указанные цели предусмотрено финансирование в объеме 6,6 миллиарда рублей, в том числе из республиканского бюджета – 4,5 миллиарда рублей", - сказал Калиматов в четверг, выступая с посланием к народному собранию Ингушетии.Он уточнил, что только в 2024 году в регионе будет обустроено около 80 километров автодорог и около 50 погонных метров искусственных сооружений. "За период с 2019 по 2023 годы за счет средств дорожного фонда республики и субсидий из федерального бюджета приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общей протяженностью более 320 километров, в том числе около 150 километров в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" – это более 50 объектов дорожной инфраструктуры", - сообщил глава Ингушетии.

https://ria.ru/20240514/vodosnabzhenie-1945872872.html

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

махмуд-али калиматов, республика ингушетия