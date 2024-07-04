https://ria.ru/20240704/dnepropetrovsk-1957510761.html
В Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания
В Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания - РИА Новости, 04.07.2024
В Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в четверг зафиксированы повреждения административного здания на территории... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T21:07
2024-07-04T21:07
2024-07-04T21:07
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в четверг зафиксированы повреждения административного здания на территории региона. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, под ударами оказались города Никополь и Марганец. "Повреждено админздание. Задело линию электропередач и газопровод", — написал Лысак. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240704/vsu-1957412191.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания
Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении административного здания