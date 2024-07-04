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В итоговой Астанинской декларации нет упоминания Украины - РИА Новости, 04.07.2024
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12:35 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/deklaratsiya-1957337829.html
В итоговой Астанинской декларации нет упоминания Украины
В итоговой Астанинской декларации нет упоминания Украины - РИА Новости, 04.07.2024
В итоговой Астанинской декларации нет упоминания Украины
В астанинской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, как и год назад, нет упоминания Украины, передает корреспондент... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:35
2024-07-04T12:35
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. В астанинской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, как и год назад, нет упоминания Украины, передает корреспондент РИА Новости. В нью-делийской декларации совета глав государств-членов ШОС, принятой ровно год назад, 4 июля 2023 года в Нью-Дели, Украина также не упоминалась. Не было ее упоминания и в самаркандской декларации совета, принятой 16 сентября 2022 года. В астанинской декларации говорится только, что в мире усиливается использование силовых методов, систематически нарушаются нормы международного права, нарастают геополитическая конфронтация и конфликты, множатся риски для стабильности в мире и регионе ШОС.
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в мире, украина, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Украина, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
В итоговой Астанинской декларации нет упоминания Украины

В декларации глав государств-членов ШОС, как и год назад, нет упоминания Украины

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. В астанинской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, как и год назад, нет упоминания Украины, передает корреспондент РИА Новости.
В нью-делийской декларации совета глав государств-членов ШОС, принятой ровно год назад, 4 июля 2023 года в Нью-Дели, Украина также не упоминалась. Не было ее упоминания и в самаркандской декларации совета, принятой 16 сентября 2022 года.
В астанинской декларации говорится только, что в мире усиливается использование силовых методов, систематически нарушаются нормы международного права, нарастают геополитическая конфронтация и конфликты, множатся риски для стабильности в мире и регионе ШОС.
Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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В миреУкраинаШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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