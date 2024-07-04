https://ria.ru/20240704/deklaratsiya-1957337829.html

В итоговой Астанинской декларации нет упоминания Украины

В итоговой Астанинской декларации нет упоминания Украины - РИА Новости, 04.07.2024

В итоговой Астанинской декларации нет упоминания Украины

В астанинской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, как и год назад, нет упоминания Украины, передает корреспондент... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:35

2024-07-04T12:35

2024-07-04T12:35

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украина

шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. В астанинской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, как и год назад, нет упоминания Украины, передает корреспондент РИА Новости. В нью-делийской декларации совета глав государств-членов ШОС, принятой ровно год назад, 4 июля 2023 года в Нью-Дели, Украина также не упоминалась. Не было ее упоминания и в самаркандской декларации совета, принятой 16 сентября 2022 года. В астанинской декларации говорится только, что в мире усиливается использование силовых методов, систематически нарушаются нормы международного права, нарастают геополитическая конфронтация и конфликты, множатся риски для стабильности в мире и регионе ШОС.

https://ria.ru/20240704/ukraina-1957294678.html

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в мире, украина, шос, саммит шос в астане – 2024