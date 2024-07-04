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Чехия больше не признает российские паспорта без биометрии, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
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18:03 04.07.2024 (обновлено: 18:04 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/chekhiya-1957474606.html
Чехия больше не признает российские паспорта без биометрии, пишут СМИ
Чехия больше не признает российские паспорта без биометрии, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
Чехия больше не признает российские паспорта без биометрии, пишут СМИ
Чехия с 3 июля больше не признает небиометрические паспорта граждан РФ, их обладателям запрещено находиться на территории республики, сообщило в четверг издание РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:03
2024-07-04T18:04
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россия
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ПРАГА, 4 июл – РИА Новости. Чехия с 3 июля больше не признает небиометрические паспорта граждан РФ, их обладателям запрещено находиться на территории республики, сообщило в четверг издание České noviny со ссылкой на соответствующее распоряжение руководства МИД. "Чешская республика не признает с 3 июля небиометрические паспорта Российской Федерации. Гражданам России с такими паспортами будет запрещено находиться на территории Чехии. МИД Чехии сообщил об этом на заседании компетентного органа Европейского союза и призвал другие государства действовать подобным образом. Аналогичные меры уже ввела Дания", - проинформировало издание. По словам представителя МИД Марианы Вернеровой, распоряжение по данному вопросу пока еще дорабатывается. "Если гражданин России предъявит в Чехии небиометрический паспорт, то будет считаться, что он находится здесь нелегально. Пока что мы все еще работаем над тем, что в таком случае с этим человеком делать. (Новые меры вызваны тем, что) небиометрические паспорта гораздо легче модифицировать и подделать", - заявила журналистам Вернерова. Биометрический паспорт - это паспорт с машиночитаемыми данными и носителем информации с биометрическими данными, уточнило издание.
https://ria.ru/20240703/mvd-1957086024.html
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в мире, чехия, россия
В мире, Чехия, Россия
Чехия больше не признает российские паспорта без биометрии, пишут СМИ

České noviny: Чехия с 3 июля не признает небиометрические паспорта россиян

© РИА Новости / Сергей Тарасов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина РФ
Паспорт гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Сергей Тарасов
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Паспорт гражданина РФ. Архивное фото
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ПРАГА, 4 июл – РИА Новости. Чехия с 3 июля больше не признает небиометрические паспорта граждан РФ, их обладателям запрещено находиться на территории республики, сообщило в четверг издание České noviny со ссылкой на соответствующее распоряжение руководства МИД.
"Чешская республика не признает с 3 июля небиометрические паспорта Российской Федерации. Гражданам России с такими паспортами будет запрещено находиться на территории Чехии. МИД Чехии сообщил об этом на заседании компетентного органа Европейского союза и призвал другие государства действовать подобным образом. Аналогичные меры уже ввела Дания", - проинформировало издание.
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По словам представителя МИД Марианы Вернеровой, распоряжение по данному вопросу пока еще дорабатывается.
"Если гражданин России предъявит в Чехии небиометрический паспорт, то будет считаться, что он находится здесь нелегально. Пока что мы все еще работаем над тем, что в таком случае с этим человеком делать. (Новые меры вызваны тем, что) небиометрические паспорта гораздо легче модифицировать и подделать", - заявила журналистам Вернерова.
Биометрический паспорт - это паспорт с машиночитаемыми данными и носителем информации с биометрическими данными, уточнило издание.
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