https://ria.ru/20240704/chekhiya-1957474606.html

Чехия больше не признает российские паспорта без биометрии, пишут СМИ

Чехия больше не признает российские паспорта без биометрии, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024

Чехия больше не признает российские паспорта без биометрии, пишут СМИ

Чехия с 3 июля больше не признает небиометрические паспорта граждан РФ, их обладателям запрещено находиться на территории республики, сообщило в четверг издание РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:03

2024-07-04T18:03

2024-07-04T18:04

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ПРАГА, 4 июл – РИА Новости. Чехия с 3 июля больше не признает небиометрические паспорта граждан РФ, их обладателям запрещено находиться на территории республики, сообщило в четверг издание České noviny со ссылкой на соответствующее распоряжение руководства МИД. "Чешская республика не признает с 3 июля небиометрические паспорта Российской Федерации. Гражданам России с такими паспортами будет запрещено находиться на территории Чехии. МИД Чехии сообщил об этом на заседании компетентного органа Европейского союза и призвал другие государства действовать подобным образом. Аналогичные меры уже ввела Дания", - проинформировало издание. По словам представителя МИД Марианы Вернеровой, распоряжение по данному вопросу пока еще дорабатывается. "Если гражданин России предъявит в Чехии небиометрический паспорт, то будет считаться, что он находится здесь нелегально. Пока что мы все еще работаем над тем, что в таком случае с этим человеком делать. (Новые меры вызваны тем, что) небиометрические паспорта гораздо легче модифицировать и подделать", - заявила журналистам Вернерова. Биометрический паспорт - это паспорт с машиночитаемыми данными и носителем информации с биометрическими данными, уточнило издание.

https://ria.ru/20240703/mvd-1957086024.html

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