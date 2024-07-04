https://ria.ru/20240704/byudzhet-1957363539.html

Госдума утвердила новые параметры федерального бюджета на 2024 год

Госдума утвердила новые параметры федерального бюджета на 2024 год - РИА Новости, 04.07.2024

Госдума утвердила новые параметры федерального бюджета на 2024 год

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об изменении основных параметров федерального бюджета РФ на текущий год, увеличивающий его расходы на 522... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:40

2024-07-04T13:40

2024-07-04T13:41

экономика

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вячеслав володин

андрей макаров

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об изменении основных параметров федерального бюджета РФ на текущий год, увеличивающий его расходы на 522 миллиарда рублей, а дефицит - до 1,1% ВВП. Документ входит в бюджетный пакет. Он увеличивает общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год на 522 миллиарда рублей - до 37,182 триллиона рублей, одновременно доходы снижаются на 3 миллиарда рублей - до 35,062 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП). В действующем законе о бюджете заложен дефицит в 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП). При этом верхний предел государственного внутреннего долга увеличивается до 26,68 триллиона с 26,637 триллиона рублей, а внешнего - снижается до 63 миллиардов долларов (или 56,7 миллиарда евро) с 64 миллиардов долларов (или 57,6 миллиарда евро). Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2024 года увеличивается на 319,7 миллиарда рублей - до 11,51 триллиона рублей (6% ВВП). В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку своего председателя Вячеслава Володина, которая увеличивает на 650 миллионов рублей - до 650,8 миллиона рублей средства, направляемые в текущем году в виде субсидий образовательным организациям в странах СНГ. В понедельник глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров пояснял, что речь идет о финансировании славянских вузов. Ранее Госдума рекомендовала правительству в случае поступления дополнительных доходов при исполнении федерального бюджета в 2024 году рассмотреть вопрос о финансировании Белорусско-Российского, а также Российско-Армянского, Российско-Таджикского и Кыргызско-Российского славянских университетов. Новые характеристики бюджета страны на текущий год предлагается утвердить исходя из уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции, которые увеличиваются соответственно до 191,437 триллиона со 179,956 триллиона рублей и до 5,1% с 4,5%. Увеличение расходов бюджета в текущем году связано, в частности, с реализацией послания президента Федеральному собранию - на 159 миллиардов, а также отдельных поручений президента и премьера - в объеме 179 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240626/nalogi-1955581885.html

https://ria.ru/20240626/byudzhet-1955583190.html

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экономика, россия, вячеслав володин, андрей макаров, госдума рф, снг