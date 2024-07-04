Рейтинг@Mail.ru
Госдума утвердила новые параметры федерального бюджета на 2024 год - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 04.07.2024 (обновлено: 13:41 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/byudzhet-1957363539.html
Госдума утвердила новые параметры федерального бюджета на 2024 год
Госдума утвердила новые параметры федерального бюджета на 2024 год - РИА Новости, 04.07.2024
Госдума утвердила новые параметры федерального бюджета на 2024 год
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об изменении основных параметров федерального бюджета РФ на текущий год, увеличивающий его расходы на 522... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:40
2024-07-04T13:41
экономика
россия
вячеслав володин
андрей макаров
госдума рф
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об изменении основных параметров федерального бюджета РФ на текущий год, увеличивающий его расходы на 522 миллиарда рублей, а дефицит - до 1,1% ВВП. Документ входит в бюджетный пакет. Он увеличивает общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год на 522 миллиарда рублей - до 37,182 триллиона рублей, одновременно доходы снижаются на 3 миллиарда рублей - до 35,062 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП). В действующем законе о бюджете заложен дефицит в 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП). При этом верхний предел государственного внутреннего долга увеличивается до 26,68 триллиона с 26,637 триллиона рублей, а внешнего - снижается до 63 миллиардов долларов (или 56,7 миллиарда евро) с 64 миллиардов долларов (или 57,6 миллиарда евро). Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2024 года увеличивается на 319,7 миллиарда рублей - до 11,51 триллиона рублей (6% ВВП). В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку своего председателя Вячеслава Володина, которая увеличивает на 650 миллионов рублей - до 650,8 миллиона рублей средства, направляемые в текущем году в виде субсидий образовательным организациям в странах СНГ. В понедельник глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров пояснял, что речь идет о финансировании славянских вузов. Ранее Госдума рекомендовала правительству в случае поступления дополнительных доходов при исполнении федерального бюджета в 2024 году рассмотреть вопрос о финансировании Белорусско-Российского, а также Российско-Армянского, Российско-Таджикского и Кыргызско-Российского славянских университетов. Новые характеристики бюджета страны на текущий год предлагается утвердить исходя из уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции, которые увеличиваются соответственно до 191,437 триллиона со 179,956 триллиона рублей и до 5,1% с 4,5%. Увеличение расходов бюджета в текущем году связано, в частности, с реализацией послания президента Федеральному собранию - на 159 миллиардов, а также отдельных поручений президента и премьера - в объеме 179 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240626/nalogi-1955581885.html
https://ria.ru/20240626/byudzhet-1955583190.html
https://ria.ru/20240704/osmakov-1957097109.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вячеслав володин, андрей макаров, госдума рф, снг
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Андрей Макаров, Госдума РФ, СНГ
Госдума утвердила новые параметры федерального бюджета на 2024 год

Госдума приняла закон об изменении основных параметров бюджета на 2024 год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об изменении основных параметров федерального бюджета РФ на текущий год, увеличивающий его расходы на 522 миллиарда рублей, а дефицит - до 1,1% ВВП.
Документ входит в бюджетный пакет. Он увеличивает общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год на 522 миллиарда рублей - до 37,182 триллиона рублей, одновременно доходы снижаются на 3 миллиарда рублей - до 35,062 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП). В действующем законе о бюджете заложен дефицит в 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП).
Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Минфин оценил рост поступлений в бюджет от налога на богатых
26 июня, 14:13
При этом верхний предел государственного внутреннего долга увеличивается до 26,68 триллиона с 26,637 триллиона рублей, а внешнего - снижается до 63 миллиардов долларов (или 56,7 миллиарда евро) с 64 миллиардов долларов (или 57,6 миллиарда евро). Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2024 года увеличивается на 319,7 миллиарда рублей - до 11,51 триллиона рублей (6% ВВП).
В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку своего председателя Вячеслава Володина, которая увеличивает на 650 миллионов рублей - до 650,8 миллиона рублей средства, направляемые в текущем году в виде субсидий образовательным организациям в странах СНГ. В понедельник глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров пояснял, что речь идет о финансировании славянских вузов.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Доходы бюджета от повышенного НДФЛ за пять месяцев выросли в полтора раза
26 июня, 14:18
Ранее Госдума рекомендовала правительству в случае поступления дополнительных доходов при исполнении федерального бюджета в 2024 году рассмотреть вопрос о финансировании Белорусско-Российского, а также Российско-Армянского, Российско-Таджикского и Кыргызско-Российского славянских университетов.
Новые характеристики бюджета страны на текущий год предлагается утвердить исходя из уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции, которые увеличиваются соответственно до 191,437 триллиона со 179,956 триллиона рублей и до 5,1% с 4,5%.
Увеличение расходов бюджета в текущем году связано, в частности, с реализацией послания президента Федеральному собранию - на 159 миллиардов, а также отдельных поручений президента и премьера - в объеме 179 миллиардов рублей.
Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Василий Осьмаков: рост российской промышленности – это не "дутый пузырь"
10:00
 
ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинАндрей МакаровГосдума РФСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала