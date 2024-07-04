https://ria.ru/20240704/byudzhet-1957363539.html
Госдума утвердила новые параметры федерального бюджета на 2024 год
Госдума утвердила новые параметры федерального бюджета на 2024 год - РИА Новости, 04.07.2024
Госдума утвердила новые параметры федерального бюджета на 2024 год
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об изменении основных параметров федерального бюджета РФ на текущий год, увеличивающий его расходы на 522... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:40
2024-07-04T13:40
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об изменении основных параметров федерального бюджета РФ на текущий год, увеличивающий его расходы на 522 миллиарда рублей, а дефицит - до 1,1% ВВП. Документ входит в бюджетный пакет. Он увеличивает общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год на 522 миллиарда рублей - до 37,182 триллиона рублей, одновременно доходы снижаются на 3 миллиарда рублей - до 35,062 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП). В действующем законе о бюджете заложен дефицит в 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП). При этом верхний предел государственного внутреннего долга увеличивается до 26,68 триллиона с 26,637 триллиона рублей, а внешнего - снижается до 63 миллиардов долларов (или 56,7 миллиарда евро) с 64 миллиардов долларов (или 57,6 миллиарда евро). Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2024 года увеличивается на 319,7 миллиарда рублей - до 11,51 триллиона рублей (6% ВВП). В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку своего председателя Вячеслава Володина, которая увеличивает на 650 миллионов рублей - до 650,8 миллиона рублей средства, направляемые в текущем году в виде субсидий образовательным организациям в странах СНГ. В понедельник глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров пояснял, что речь идет о финансировании славянских вузов. Ранее Госдума рекомендовала правительству в случае поступления дополнительных доходов при исполнении федерального бюджета в 2024 году рассмотреть вопрос о финансировании Белорусско-Российского, а также Российско-Армянского, Российско-Таджикского и Кыргызско-Российского славянских университетов. Новые характеристики бюджета страны на текущий год предлагается утвердить исходя из уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции, которые увеличиваются соответственно до 191,437 триллиона со 179,956 триллиона рублей и до 5,1% с 4,5%. Увеличение расходов бюджета в текущем году связано, в частности, с реализацией послания президента Федеральному собранию - на 159 миллиардов, а также отдельных поручений президента и премьера - в объеме 179 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240626/nalogi-1955581885.html
https://ria.ru/20240626/byudzhet-1955583190.html
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экономика, россия, вячеслав володин, андрей макаров, госдума рф, снг
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Андрей Макаров, Госдума РФ, СНГ
Госдума утвердила новые параметры федерального бюджета на 2024 год
Госдума приняла закон об изменении основных параметров бюджета на 2024 год
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об изменении основных параметров федерального бюджета РФ на текущий год, увеличивающий его расходы на 522 миллиарда рублей, а дефицит - до 1,1% ВВП.
Документ входит в бюджетный пакет. Он увеличивает общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год на 522 миллиарда рублей - до 37,182 триллиона рублей, одновременно доходы снижаются на 3 миллиарда рублей - до 35,062 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП). В действующем законе о бюджете заложен дефицит в 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП).
При этом верхний предел государственного внутреннего долга увеличивается до 26,68 триллиона с 26,637 триллиона рублей, а внешнего - снижается до 63 миллиардов долларов (или 56,7 миллиарда евро) с 64 миллиардов долларов (или 57,6 миллиарда евро). Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2024 года увеличивается на 319,7 миллиарда рублей - до 11,51 триллиона рублей (6% ВВП).
В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку своего председателя Вячеслава Володина
, которая увеличивает на 650 миллионов рублей - до 650,8 миллиона рублей средства, направляемые в текущем году в виде субсидий образовательным организациям в странах СНГ
. В понедельник глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров
пояснял, что речь идет о финансировании славянских вузов.
Ранее Госдума рекомендовала правительству в случае поступления дополнительных доходов при исполнении федерального бюджета в 2024 году рассмотреть вопрос о финансировании Белорусско-Российского, а также Российско-Армянского, Российско-Таджикского и Кыргызско-Российского славянских университетов.
Новые характеристики бюджета страны на текущий год предлагается утвердить исходя из уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции, которые увеличиваются соответственно до 191,437 триллиона со 179,956 триллиона рублей и до 5,1% с 4,5%.
Увеличение расходов бюджета в текущем году связано, в частности, с реализацией послания президента Федеральному собранию - на 159 миллиардов, а также отдельных поручений президента и премьера - в объеме 179 миллиардов рублей.