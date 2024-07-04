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Президент Боливии призвал быть внимательными после попытки госпереворота - РИА Новости, 04.07.2024
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16:19 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/boliviya-1957432029.html
Президент Боливии призвал быть внимательными после попытки госпереворота
Президент Боливии призвал быть внимательными после попытки госпереворота - РИА Новости, 04.07.2024
Президент Боливии призвал быть внимательными после попытки госпереворота
Интерес внешних сил к природным ресурсам Боливии не исчез после попытки государственного переворота, поэтому боливийцам нужно быть внимательными, заявил РИА... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:19
2024-07-04T16:19
боливия
луис арсе
попытка госпереворота в боливии
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ЛА-ПАС, 4 июл - РИА Новости. Интерес внешних сил к природным ресурсам Боливии не исчез после попытки государственного переворота, поэтому боливийцам нужно быть внимательными, заявил РИА Новости президент страны Луис Арсе. Ранее в интервью РИА Новости министр обороны Боливии Эдмундо Новильо сообщил, что попытка переворота в стране могла быть спровоцирована извне и вызвана желанием разграбить природные ресурсы страны. Глава администрации президента Мария Нела Прада в интервью Центральному телевидению Китая сообщила, что власти проводят соответствующее расследование. "Интересы в отношении наших природных ресурсов не исчезли, мы должны быть внимательны, это урок. Это то, что мы говорим различным социальным организациям, чтобы они были внимательны, потому что интересы к управлению нашими ресурсами сохранятся", - сказал Арсе. По словам президента, правительство не сложит руки после попытки госпереворота, а, напротив, продолжит работать, поскольку предстоит решить еще много задач. Арсе поблагодарил страны, которые выразили солидарность с народом Боливии после событий 26 июня, а также боливийский народ. В конце июня группа боливийских военных под руководством генерала Хуана Хосе Суниги блокировала площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, с требованием восстановить демократию и освободить политзаключенных, а также заявила о предстоящем назначении правительства. После того, как военные выбили при помощи БТР дверь в президентский дворец, президент Луис Арсе встретился с Сунигой и приказал ему отвести солдат. В ответ на неподчинение президент привел к присяге новое военное руководство, которое приказало мятежникам покинуть площадь в столице. В результате противостояния военнослужащих и жителей Ла-Паса на центральной площади ранения получили 14 человек. После этих событий правоохранители задержали 21 причастного к попытке переворота.
https://ria.ru/20240628/boliviya-1955979118.html
https://ria.ru/20240703/boliviya-1957228987.html
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955966069.html
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боливия, луис арсе, попытка госпереворота в боливии
Боливия, Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии
Президент Боливии призвал быть внимательными после попытки госпереворота

Президент Боливии Арсе: интерес внешних сил к природным ресурсам не исчез

© www.emborus.comБоливия
Боливия - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© www.emborus.com
Боливия. Архивное фото
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ЛА-ПАС, 4 июл - РИА Новости. Интерес внешних сил к природным ресурсам Боливии не исчез после попытки государственного переворота, поэтому боливийцам нужно быть внимательными, заявил РИА Новости президент страны Луис Арсе.
Ранее в интервью РИА Новости министр обороны Боливии Эдмундо Новильо сообщил, что попытка переворота в стране могла быть спровоцирована извне и вызвана желанием разграбить природные ресурсы страны. Глава администрации президента Мария Нела Прада в интервью Центральному телевидению Китая сообщила, что власти проводят соответствующее расследование.
Президент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота
28 июня, 02:36
«
"Интересы в отношении наших природных ресурсов не исчезли, мы должны быть внимательны, это урок. Это то, что мы говорим различным социальным организациям, чтобы они были внимательны, потому что интересы к управлению нашими ресурсами сохранятся", - сказал Арсе.
По словам президента, правительство не сложит руки после попытки госпереворота, а, напротив, продолжит работать, поскольку предстоит решить еще много задач.
Арсе поблагодарил страны, которые выразили солидарность с народом Боливии после событий 26 июня, а также боливийский народ.
Белый дом - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
США не имеют отношения к попытке переворота в Боливии, заявил Белый дом
3 июля, 21:59
В конце июня группа боливийских военных под руководством генерала Хуана Хосе Суниги блокировала площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, с требованием восстановить демократию и освободить политзаключенных, а также заявила о предстоящем назначении правительства. После того, как военные выбили при помощи БТР дверь в президентский дворец, президент Луис Арсе встретился с Сунигой и приказал ему отвести солдат. В ответ на неподчинение президент привел к присяге новое военное руководство, которое приказало мятежникам покинуть площадь в столице.
В результате противостояния военнослужащих и жителей Ла-Паса на центральной площади ранения получили 14 человек. После этих событий правоохранители задержали 21 причастного к попытке переворота.
Сторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Министр обороны Боливии заявил, что попытку переворота могли вызвать извне
27 июня, 23:02
 
БоливияЛуис АрсеПопытка госпереворота в Боливии
 
 
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