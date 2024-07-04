https://ria.ru/20240704/boliviya-1957432029.html

Президент Боливии призвал быть внимательными после попытки госпереворота

Президент Боливии призвал быть внимательными после попытки госпереворота - РИА Новости, 04.07.2024

Президент Боливии призвал быть внимательными после попытки госпереворота

Интерес внешних сил к природным ресурсам Боливии не исчез после попытки государственного переворота, поэтому боливийцам нужно быть внимательными, заявил РИА... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:19

2024-07-04T16:19

2024-07-04T16:19

боливия

луис арсе

попытка госпереворота в боливии

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ЛА-ПАС, 4 июл - РИА Новости. Интерес внешних сил к природным ресурсам Боливии не исчез после попытки государственного переворота, поэтому боливийцам нужно быть внимательными, заявил РИА Новости президент страны Луис Арсе. Ранее в интервью РИА Новости министр обороны Боливии Эдмундо Новильо сообщил, что попытка переворота в стране могла быть спровоцирована извне и вызвана желанием разграбить природные ресурсы страны. Глава администрации президента Мария Нела Прада в интервью Центральному телевидению Китая сообщила, что власти проводят соответствующее расследование. "Интересы в отношении наших природных ресурсов не исчезли, мы должны быть внимательны, это урок. Это то, что мы говорим различным социальным организациям, чтобы они были внимательны, потому что интересы к управлению нашими ресурсами сохранятся", - сказал Арсе. По словам президента, правительство не сложит руки после попытки госпереворота, а, напротив, продолжит работать, поскольку предстоит решить еще много задач. Арсе поблагодарил страны, которые выразили солидарность с народом Боливии после событий 26 июня, а также боливийский народ. В конце июня группа боливийских военных под руководством генерала Хуана Хосе Суниги блокировала площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, с требованием восстановить демократию и освободить политзаключенных, а также заявила о предстоящем назначении правительства. После того, как военные выбили при помощи БТР дверь в президентский дворец, президент Луис Арсе встретился с Сунигой и приказал ему отвести солдат. В ответ на неподчинение президент привел к присяге новое военное руководство, которое приказало мятежникам покинуть площадь в столице. В результате противостояния военнослужащих и жителей Ла-Паса на центральной площади ранения получили 14 человек. После этих событий правоохранители задержали 21 причастного к попытке переворота.

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боливия

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боливия, луис арсе, попытка госпереворота в боливии