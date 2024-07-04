https://ria.ru/20240704/bolgariya-1957445187.html

При стрельбе в столице Болгарии погиб человек

При стрельбе в столице Болгарии погиб человек - РИА Новости, 04.07.2024

При стрельбе в столице Болгарии погиб человек

Один человек погиб, два пострадали при стрельбе в столице Болгарии, передает агентство БТА со ссылкой на министерство внутренних дел страны. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:53

2024-07-04T16:53

2024-07-04T16:53

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болгария

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один человек погиб, два пострадали при стрельбе в столице Болгарии, передает агентство БТА со ссылкой на министерство внутренних дел страны. "Один человек погиб, двое пострадали при стрельбе в Софии", - говорится в сообщении агентства. Сообщается, что погибший - мужчина в возрасте 48 лет. Раненым 22 и 23 года. По информации БТА, стрельбе предшествовал конфликт. Один человек задержан.

https://ria.ru/20240217/bolgariya-1928003445.html

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