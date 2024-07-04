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При стрельбе в столице Болгарии погиб человек - РИА Новости, 04.07.2024
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16:53 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/bolgariya-1957445187.html
При стрельбе в столице Болгарии погиб человек
При стрельбе в столице Болгарии погиб человек - РИА Новости, 04.07.2024
При стрельбе в столице Болгарии погиб человек
Один человек погиб, два пострадали при стрельбе в столице Болгарии, передает агентство БТА со ссылкой на министерство внутренних дел страны. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:53
2024-07-04T16:53
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один человек погиб, два пострадали при стрельбе в столице Болгарии, передает агентство БТА со ссылкой на министерство внутренних дел страны. "Один человек погиб, двое пострадали при стрельбе в Софии", - говорится в сообщении агентства. Сообщается, что погибший - мужчина в возрасте 48 лет. Раненым 22 и 23 года. По информации БТА, стрельбе предшествовал конфликт. Один человек задержан.
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в мире, болгария
В мире, Болгария
При стрельбе в столице Болгарии погиб человек

При стрельбе в столице Болгарии городе София погиб один человек, двое пострадали

© Фото : Министерство на вътрешните работиАвтомобиль болгарской полиции
Автомобиль болгарской полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Министерство на вътрешните работи
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один человек погиб, два пострадали при стрельбе в столице Болгарии, передает агентство БТА со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
"Один человек погиб, двое пострадали при стрельбе в Софии", - говорится в сообщении агентства.
Сообщается, что погибший - мужчина в возрасте 48 лет. Раненым 22 и 23 года.
По информации БТА, стрельбе предшествовал конфликт. Один человек задержан.
Вид на город София - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Болгарская полиция пресекла попытку проведения неонацистского марша в Софии
17 февраля, 22:29
 
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