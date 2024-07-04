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Бизнес-игра по выходу на зарубежные рынки прошла в Свердловской области - РИА Новости, 04.07.2024
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17:07 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/biznes-igra-1957446316.html
Бизнес-игра по выходу на зарубежные рынки прошла в Свердловской области
Бизнес-игра по выходу на зарубежные рынки прошла в Свердловской области - РИА Новости, 04.07.2024
Бизнес-игра по выходу на зарубежные рынки прошла в Свердловской области
Предприниматели Свердловской области приняли участие в бизнес-игре "Выйти на экспорт в онлайн за один час", каждая команда участников получила от ведущих... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:07
2024-07-04T17:07
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Предприниматели Свердловской области приняли участие в бизнес-игре "Выйти на экспорт в онлайн за один час", каждая команда участников получила от ведущих направление бизнеса и за один час "вывела" продукцию своей компании на рынок определенной страны через онлайн-каналы, сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие организовал Центр поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан центр "Мой бизнес"). &quot;Сегодня перед свердловским правительством стоит амбициозная задача по увеличению объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Поэтому крайне важно, чтобы наши предприниматели проходили качественные обучающие программы, получали опыт от практиков и узнавали от специалистов обо всех нюансах рынков&quot;, – сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, его слова приводит пресс-служба.В игре приняли участие около 30 предпринимателей-экспортеров, которые объединились в шесть команд. Участники примерили на себя роль гендиректора, логиста, маркетолога, финансиста и менеджера по ВЭД. Так, каждая команда получила от ведущих направление бизнеса и за один час "вывела" продукцию своей компании на рынок определенной страны через онлайн-каналы. Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев добавил, что после такого обучения пройти все этапы выхода на экспорт в реальной жизни предпринимателям станет проще.
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технологии, свердловская область, твой бизнес – новости, предприниматели, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Технологии, Свердловская область, Твой бизнес – новости, Предприниматели, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Бизнес-игра по выходу на зарубежные рынки прошла в Свердловской области

© Фото : Информационный портал Свердловской областиБизнес-игра "Выйти на экспорт в онлайн за один час" в Свердловской области
Бизнес-игра Выйти на экспорт в онлайн за один час в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Информационный портал Свердловской области
Бизнес-игра "Выйти на экспорт в онлайн за один час" в Свердловской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Предприниматели Свердловской области приняли участие в бизнес-игре "Выйти на экспорт в онлайн за один час", каждая команда участников получила от ведущих направление бизнеса и за один час "вывела" продукцию своей компании на рынок определенной страны через онлайн-каналы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие организовал Центр поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан центр "Мой бизнес").
«

"Сегодня перед свердловским правительством стоит амбициозная задача по увеличению объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Поэтому крайне важно, чтобы наши предприниматели проходили качественные обучающие программы, получали опыт от практиков и узнавали от специалистов обо всех нюансах рынков", – сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, его слова приводит пресс-служба.

© Фото : Информационный портал Свердловской областиБизнес-игра "Выйти на экспорт в онлайн за один час" в Свердловской области
Бизнес-игра Выйти на экспорт в онлайн за один час в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Информационный портал Свердловской области
Бизнес-игра "Выйти на экспорт в онлайн за один час" в Свердловской области
В игре приняли участие около 30 предпринимателей-экспортеров, которые объединились в шесть команд. Участники примерили на себя роль гендиректора, логиста, маркетолога, финансиста и менеджера по ВЭД. Так, каждая команда получила от ведущих направление бизнеса и за один час "вывела" продукцию своей компании на рынок определенной страны через онлайн-каналы.
Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев добавил, что после такого обучения пройти все этапы выхода на экспорт в реальной жизни предпринимателям станет проще.
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