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Бизнес-игра по выходу на зарубежные рынки прошла в Свердловской области

Бизнес-игра по выходу на зарубежные рынки прошла в Свердловской области - РИА Новости, 04.07.2024

Бизнес-игра по выходу на зарубежные рынки прошла в Свердловской области

Предприниматели Свердловской области приняли участие в бизнес-игре "Выйти на экспорт в онлайн за один час", каждая команда участников получила от ведущих... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:07

2024-07-04T17:07

2024-07-04T17:07

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Предприниматели Свердловской области приняли участие в бизнес-игре "Выйти на экспорт в онлайн за один час", каждая команда участников получила от ведущих направление бизнеса и за один час "вывела" продукцию своей компании на рынок определенной страны через онлайн-каналы, сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие организовал Центр поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан центр "Мой бизнес"). "Сегодня перед свердловским правительством стоит амбициозная задача по увеличению объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Поэтому крайне важно, чтобы наши предприниматели проходили качественные обучающие программы, получали опыт от практиков и узнавали от специалистов обо всех нюансах рынков", – сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, его слова приводит пресс-служба.В игре приняли участие около 30 предпринимателей-экспортеров, которые объединились в шесть команд. Участники примерили на себя роль гендиректора, логиста, маркетолога, финансиста и менеджера по ВЭД. Так, каждая команда получила от ведущих направление бизнеса и за один час "вывела" продукцию своей компании на рынок определенной страны через онлайн-каналы. Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев добавил, что после такого обучения пройти все этапы выхода на экспорт в реальной жизни предпринимателям станет проще.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, свердловская область, твой бизнес – новости, предприниматели, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)