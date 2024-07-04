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Байден исключил из рабочего графика вечерние мероприятия, пишут СМИ

Байден исключил из рабочего графика вечерние мероприятия, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024

Байден исключил из рабочего графика вечерние мероприятия, пишут СМИ

Президент США Джо Байден на встрече с губернаторами-демократами сообщил, что планирует исключить из своего рабочего графика мероприятия после восьми часов... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T22:24

2024-07-04T22:24

2024-07-04T22:24

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с губернаторами-демократами сообщил, что планирует исключить из своего рабочего графика мероприятия после восьми часов вечера, чтобы иметь возможность больше спать, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Встреча с губернаторами в Белом доме состоялась в среду, почти через неделю после провальных для Байдена дебатов с Дональдом Трампом. Одним из факторов слабого выступления 81-летнего президента называли позднее время – дебаты начались в девять часов вечера. По словам источников CNN, ремарка Байдена о рабочем графике вызвала разочарование нескольких присутствовавших губернаторов, которых действующий президент хотел убедить в способности эффективно управлять страной еще четыре года. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240630/bayden-1956392461.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена