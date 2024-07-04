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В Белгороде упал беспилотник - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 04.07.2024 (обновлено: 09:50 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/bespilotnik-1957270551.html
В Белгороде упал беспилотник
В Белгороде упал беспилотник - РИА Новости, 04.07.2024
В Белгороде упал беспилотник
Беспилотник ВСУ упал в спальном микрорайоне Белгорода, никто не пострадал, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:30
2024-07-04T09:50
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
валентин демидов
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ упал в спальном микрорайоне Белгорода, никто не пострадал, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале."ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, который упал в спальном микрорайоне без последующей детонации. Слава Богу, по предварительным данным, пострадавших нет", - написал Демидов.Он добавил, что обломки дрона упали на проезжую часть, поэтому движение по улице Есенина частично перекрыто. На месте работают оперативные службы, заключил глава города.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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белгород, происшествия, валентин демидов
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Валентин Демидов
В Белгороде упал беспилотник

Мэр Демидов: в спальном микрорайоне Белгорода упал беспилотник

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramУкраинский беспилотник, упавший в спальном микрорайоне Белгорода
Украинский беспилотник, упавший в спальном микрорайоне Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Украинский беспилотник, упавший в спальном микрорайоне Белгорода
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ упал в спальном микрорайоне Белгорода, никто не пострадал, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.
"ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, который упал в спальном микрорайоне без последующей детонации. Слава Богу, по предварительным данным, пострадавших нет", - написал Демидов.
© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramУкраинский беспилотник, упавший в спальном микрорайоне Белгорода
Украинский беспилотник, упавший в спальном микрорайоне Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Украинский беспилотник, упавший в спальном микрорайоне Белгорода
Он добавил, что обломки дрона упали на проезжую часть, поэтому движение по улице Есенина частично перекрыто. На месте работают оперативные службы, заключил глава города.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияВалентин Демидов
 
 
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