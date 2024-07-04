https://ria.ru/20240704/bespilotnik-1957270551.html
В Белгороде упал беспилотник
В Белгороде упал беспилотник - РИА Новости, 04.07.2024
В Белгороде упал беспилотник
Беспилотник ВСУ упал в спальном микрорайоне Белгорода, никто не пострадал, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:30
2024-07-04T09:30
2024-07-04T09:50
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
валентин демидов
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ упал в спальном микрорайоне Белгорода, никто не пострадал, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале."ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, который упал в спальном микрорайоне без последующей детонации. Слава Богу, по предварительным данным, пострадавших нет", - написал Демидов.Он добавил, что обломки дрона упали на проезжую часть, поэтому движение по улице Есенина частично перекрыто. На месте работают оперативные службы, заключил глава города.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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белгород, происшествия, валентин демидов
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Валентин Демидов
В Белгороде упал беспилотник
Мэр Демидов: в спальном микрорайоне Белгорода упал беспилотник