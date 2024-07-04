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В РПЦ поддержали инициативу о новых методах консультирования беременных - РИА Новости, 04.07.2024
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Религия
 
18:35 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/beremennye-1957482688.html
В РПЦ поддержали инициативу о новых методах консультирования беременных
В РПЦ поддержали инициативу о новых методах консультирования беременных - РИА Новости, 04.07.2024
В РПЦ поддержали инициативу о новых методах консультирования беременных
В РПЦ поддерживают инициативу правительства РФ о внедрении нового формата работы женских консультаций для поддержки женщин в состоянии репродуктивного выбора,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:35
2024-07-04T18:35
религия
россия
татьяна голикова
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В РПЦ поддерживают инициативу правительства РФ о внедрении нового формата работы женских консультаций для поддержки женщин в состоянии репродуктивного выбора, чтобы они принимали решение рожать детей, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в регионах, в том числе в сельской местности, планируется открыть более 360 женских консультаций, а также внедрить новый формат их работы, чтобы повысить эффективность консультирования и поддержки женщин в состоянии репродуктивного выбора."Такие цели в рамках формирования нацпроекта "Семья" не могут не радовать. Русская православная церковь всемерно поддерживает любые усилия государства, направленные на снижение числа детоубийств в утробе матери и расширение мер поддержки беременных женщин", - сказал Лукьянов.По его мнению, заявления Голиковой дают ответ сомневающимся в возможности государственных учреждений здравоохранения принять всех пациенток после реализации инициативы о запрете абортов в частных клиниках."Государственные клиники справятся с ожидаемым потоком при отказе частных клиник от наживы на несчастье женщин и смогут в полной мере оказать помощь для сохранения жизни ребенка. У нас уже есть положительный опыт и предварительные данные, так, например, в Крыму после отказа частных клиник от абортов, поток в государственные учреждения вырос, и количество женщин, отказавшихся от абортов, соответственно ожидаемо возрастает", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240628/initsiativa-1956164725.html
https://ria.ru/20240630/evtanaziya-1956523278.html
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россия, татьяна голикова, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Татьяна Голикова, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ поддержали инициативу о новых методах консультирования беременных

В РПЦ поддержали идею о внедрении новых методов консультирования беременных

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В РПЦ поддерживают инициативу правительства РФ о внедрении нового формата работы женских консультаций для поддержки женщин в состоянии репродуктивного выбора, чтобы они принимали решение рожать детей, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в регионах, в том числе в сельской местности, планируется открыть более 360 женских консультаций, а также внедрить новый формат их работы, чтобы повысить эффективность консультирования и поддержки женщин в состоянии репродуктивного выбора.
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"Такие цели в рамках формирования нацпроекта "Семья" не могут не радовать. Русская православная церковь всемерно поддерживает любые усилия государства, направленные на снижение числа детоубийств в утробе матери и расширение мер поддержки беременных женщин", - сказал Лукьянов.
По его мнению, заявления Голиковой дают ответ сомневающимся в возможности государственных учреждений здравоохранения принять всех пациенток после реализации инициативы о запрете абортов в частных клиниках.
"Государственные клиники справятся с ожидаемым потоком при отказе частных клиник от наживы на несчастье женщин и смогут в полной мере оказать помощь для сохранения жизни ребенка. У нас уже есть положительный опыт и предварительные данные, так, например, в Крыму после отказа частных клиник от абортов, поток в государственные учреждения вырос, и количество женщин, отказавшихся от абортов, соответственно ожидаемо возрастает", - сказал собеседник агентства.
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