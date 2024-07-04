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Эксперты рассказали о роли генетических исследований при беременности - РИА Новости, 04.07.2024
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20:03 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/beremennost-1957499581.html
Эксперты рассказали о роли генетических исследований при беременности
Эксперты рассказали о роли генетических исследований при беременности - РИА Новости, 04.07.2024
Эксперты рассказали о роли генетических исследований при беременности
Генетические исследования играют очень важную роль при планировании и вынашивании беременности, они помогают своевременно выявлять проблемы и решать их, при... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:03
2024-07-04T20:03
общество
москва
санкт-петербург
антон оленев
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Генетические исследования играют очень важную роль при планировании и вынашивании беременности, они помогают своевременно выявлять проблемы и решать их, при этом необходимо обучать акушеров-гинекологов "правильным словам", которые они выбирают для общения с пациентами, считают эксперты третьей конференции РОО Московского общества медицинских генетиков. "Конечно, роль генетических исследований велика. Разумеется, необходимо проводить полногеномные исследования, как минимум для того, чтобы пополнять нашу российскую выборку изучения новыми вариантами, ассоциированными с бесплодием, с отягощённым репродуктивным анамнезом", - сказала кандидат медицинских наук, руководитель направления по орфанным заболевания, врач-генетик, ООО "Эвоген", клиника репродукции "МАМА" Москвы Наталья Дорощук. Она отметила, что такие исследования позволяют обнаруживать, в том числе риски, связанные с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, знания о носительстве тех или иных генов очень важны для пар. Главный внештатный специалист по акушерству Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Антон Оленев подчеркнул, что необходимо обучать медработников "правильным словам", которые они используют при общении с пациентами. "Те короткие фразы, обыденные в нашей жизни, которые людям говорят в кабинете перинатальной диагностики, которые говорят акушеры-гинекологии, западают пациентам в память так, что они на всю жизнь остаются с ними, они не могут их забыть. Поэтому очень важно и обучение всей команды, и участие психологов консилиума, и уважительное отношение", - сказал Оленев. В свою очередь, заведующий лаборатории геномной медицины ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта" Санкт-Петербурга Андрей Глотов рассказал о генетических паспортах, которые сегодня являются уже не только услугой, но имеют также и идеологическую основу. По его словам, понятия "генетический паспорт" и "генетическая паспортизация" уже устойчиво закрепились у граждан, а запросы общества оказывают влияние на их трансформацию. "Геномный паспорт не является альтернативой паспорта генетического, но что важно, может стать его глобальной основой, и поэтому геном, как обследование, может стать вот этим базовым методом, от которого мы будем добавлять важные нам моменты", - уточнил Глотов.
https://ria.ru/20240522/genetika-1947760236.html
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общество, москва, санкт-петербург, антон оленев, здоровье - общество
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Антон Оленев, Здоровье - Общество
Эксперты рассказали о роли генетических исследований при беременности

Эксперт: генетические исследования играют важную роль при беременности

© iStock.com / shironosovБеременная женщина во время онлайн-консультации с врачом
Беременная женщина во время онлайн-консультации с врачом - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© iStock.com / shironosov
Беременная женщина во время онлайн-консультации с врачом . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Генетические исследования играют очень важную роль при планировании и вынашивании беременности, они помогают своевременно выявлять проблемы и решать их, при этом необходимо обучать акушеров-гинекологов "правильным словам", которые они выбирают для общения с пациентами, считают эксперты третьей конференции РОО Московского общества медицинских генетиков.
"Конечно, роль генетических исследований велика. Разумеется, необходимо проводить полногеномные исследования, как минимум для того, чтобы пополнять нашу российскую выборку изучения новыми вариантами, ассоциированными с бесплодием, с отягощённым репродуктивным анамнезом", - сказала кандидат медицинских наук, руководитель направления по орфанным заболевания, врач-генетик, ООО "Эвоген", клиника репродукции "МАМА" Москвы Наталья Дорощук.
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Она отметила, что такие исследования позволяют обнаруживать, в том числе риски, связанные с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, знания о носительстве тех или иных генов очень важны для пар.
Главный внештатный специалист по акушерству Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Антон Оленев подчеркнул, что необходимо обучать медработников "правильным словам", которые они используют при общении с пациентами.
"Те короткие фразы, обыденные в нашей жизни, которые людям говорят в кабинете перинатальной диагностики, которые говорят акушеры-гинекологии, западают пациентам в память так, что они на всю жизнь остаются с ними, они не могут их забыть. Поэтому очень важно и обучение всей команды, и участие психологов консилиума, и уважительное отношение", - сказал Оленев.
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В свою очередь, заведующий лаборатории геномной медицины ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта" Санкт-Петербурга Андрей Глотов рассказал о генетических паспортах, которые сегодня являются уже не только услугой, но имеют также и идеологическую основу.
По его словам, понятия "генетический паспорт" и "генетическая паспортизация" уже устойчиво закрепились у граждан, а запросы общества оказывают влияние на их трансформацию.
"Геномный паспорт не является альтернативой паспорта генетического, но что важно, может стать его глобальной основой, и поэтому геном, как обследование, может стать вот этим базовым методом, от которого мы будем добавлять важные нам моменты", - уточнил Глотов.
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