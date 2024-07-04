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МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Гутерреша - РИА Новости, 04.07.2024
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21:44 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957514812.html
МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Гутерреша
МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Гутерреша - РИА Новости, 04.07.2024
МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Гутерреша
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что в Астане генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш похвалил республику за работу по достижению... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T21:44
2024-07-04T21:44
в мире
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александр лукашенко
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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что в Астане генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш похвалил республику за работу по достижению целей устойчивого развития и рассказал, что об отсутствии у организации "специального кейса" и претензий к Минску. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный секретарь ООН на полях саммита ШОС в Астане провели переговоры, сообщил в четверг близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "В ходе встречи с генсеком ООН был обсужден широкий круг вопросов. Практически вся встреча была посвящена деятельности ООН в Беларуси… Гутерреш очень подробно останавливался на том, что Беларусь - надежный партнер в реализации всех целей и задач, которые ставит перед собой ООН", - сказал министр журналистам. Фрагмент беседы показал телеканал ОНТ. "Много говорили о целях устойчивого развития… генеральный секретарь говорил, что ему нравится, как они реализуются в нашей стране: по всем направлениям, как было сказано, претензий нет никаких. Никакого специального кейса по Беларуси в ООН нет, который бы сегодня давал права Гуттерешу говорить что-то, (предъявлять - ред.) претензии", - отметил Рыженков.
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в мире, белоруссия, астана, минск, антониу гутерреш, александр лукашенко, оон, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Белоруссия, Астана, Минск, Антониу Гутерреш, Александр Лукашенко, ООН, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Гутерреша

Глава МИД Рыженков: Гутерреш назвал Белоруссию надежным партнером

© Фото : Aqorda/TelegramГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время визита на саммит ШОС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время визита на саммит ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Aqorda/Telegram
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время визита на саммит ШОС
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что в Астане генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш похвалил республику за работу по достижению целей устойчивого развития и рассказал, что об отсутствии у организации "специального кейса" и претензий к Минску.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный секретарь ООН на полях саммита ШОС в Астане провели переговоры, сообщил в четверг близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"В ходе встречи с генсеком ООН был обсужден широкий круг вопросов. Практически вся встреча была посвящена деятельности ООН в Беларуси… Гутерреш очень подробно останавливался на том, что Беларусь - надежный партнер в реализации всех целей и задач, которые ставит перед собой ООН", - сказал министр журналистам. Фрагмент беседы показал телеканал ОНТ.
"Много говорили о целях устойчивого развития… генеральный секретарь говорил, что ему нравится, как они реализуются в нашей стране: по всем направлениям, как было сказано, претензий нет никаких. Никакого специального кейса по Беларуси в ООН нет, который бы сегодня давал права Гуттерешу говорить что-то, (предъявлять - ред.) претензии", - отметил Рыженков.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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В миреБелоруссияАстанаМинскАнтониу ГутеррешАлександр ЛукашенкоООНШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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