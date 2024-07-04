https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957514812.html

МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Гутерреша

МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Гутерреша - РИА Новости, 04.07.2024

МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Гутерреша

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что в Астане генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш похвалил республику за работу по достижению... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T21:44

2024-07-04T21:44

2024-07-04T21:44

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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что в Астане генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш похвалил республику за работу по достижению целей устойчивого развития и рассказал, что об отсутствии у организации "специального кейса" и претензий к Минску. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный секретарь ООН на полях саммита ШОС в Астане провели переговоры, сообщил в четверг близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "В ходе встречи с генсеком ООН был обсужден широкий круг вопросов. Практически вся встреча была посвящена деятельности ООН в Беларуси… Гутерреш очень подробно останавливался на том, что Беларусь - надежный партнер в реализации всех целей и задач, которые ставит перед собой ООН", - сказал министр журналистам. Фрагмент беседы показал телеканал ОНТ. "Много говорили о целях устойчивого развития… генеральный секретарь говорил, что ему нравится, как они реализуются в нашей стране: по всем направлениям, как было сказано, претензий нет никаких. Никакого специального кейса по Беларуси в ООН нет, который бы сегодня давал права Гуттерешу говорить что-то, (предъявлять - ред.) претензии", - отметил Рыженков.

https://ria.ru/20240704/putin-1957476904.html

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