https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957462206.html

Белоруссия не будет "статистом" в ШОС, считает эксперт

Белоруссия не будет "статистом" в ШОС, считает эксперт - РИА Новости, 04.07.2024

Белоруссия не будет "статистом" в ШОС, считает эксперт

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина заявила РИА Новости, что для Белоруссии важно быть полноправным членом ШОС, которая... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:34

2024-07-04T17:34

2024-07-04T17:34

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МИНСК, 4 июля – РИА Новости. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина заявила РИА Новости, что для Белоруссии важно быть полноправным членом ШОС, которая является новым центром развития в мире, при этом просто статистом в организации Минск не будет. Четвертого июля 2024 года было оформлено членство республики в ШОС. На саммите ШОС в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о принятии решения по полноправному членству Белоруссии в организации. Минск стал десятым членом ШОС. "Мир нуждается не только в альтернативных Западу площадках, но и в организациях, которые имеют историю успеха. ШОС и БРИКС доказали свою жизнеспособность и то, что они сегодня могут выступать в качестве новых центров развития. Для Беларуси важно присоединиться к этим центрам развития в полноценном статусе, чтобы работать совместно над новой мировой повесткой в области безопасности, экономики, международного сотрудничества", - сказала Лазоркина в четверг. Эксперт отметила, что вступление в ШОС для Белоруссии было стратегическим выбором. По ее словам, одним из ключевых направлений, по которым может развиваться сотрудничество Белоруссии и ШОС, является обеспечение подлинной безопасности. "Это - выражение нашего президента… Это - новая терминология, которая была инициирована Республикой Беларусь и будет разрабатываться совместно со странами - участницами ШОС", - отметила Лазоркина. Еще одним направлением сотрудничества, по ее словам, является "экономика доверия и сотрудничества". "Политическая конъюнктура создает сегодня очень серьезные проблемы на пути развития практически всех стран. Важно сегодня говорить не о мировой экономике, не о глобальной экономике, а о новом ее видении – экономике доверия и ответственности перед всеми членами мирового сообщества. Многие страны остаются в статусе развивающихся. Проблемы, которые возникли в 2020 году после того, как мир накрыла пандемия, до сих пор не решаются из-за того, что нет доверия и ответственности со стороны ряда стран, которые сегодня являются нашими контроппонентами", - сказала собеседница. Третьим направлением, продолжила она, является взаимообогащение культур. "Культурно-гуманитарная составляющая для нашей страны и региона имеет важное значение. Мы видим, что многие конфликты на постсоветском пространстве как раз направлены на то, чтобы разорвать историческую культурную сцепку, которая является цементирующей основной для стабильного развития нашего региона. Для Беларуси важно зафиксировать то, что мы работаем для людей, а не выстраиваем какие-то искусственные схемы, в которые люди должны будут встраиваться. Все должно отталкиваться от множественности взглядов и способности суметь выработать единый подход", - отметила Лазоркина. Она выразила уверенность, что выработать схему для достойного сосуществования всех стран в мире возможно. "Беларусь никогда не была статистом ни в одной организации. Во все структуры, в которые мы когда-либо входили, нас включали не просто так", - подчеркнула аналитик. Она напомнила, что Белоруссия, которая во Вторую мировую войну потеряла каждого третьего жителя и была разрушена, является одной из стран – основательниц ООН. "Белорусская делегация занимала самую активную позицию во всех структурах ООН. Наравне с делегацией СССР мы выстраивали систему коллективной безопасности в 60-80-е годы, в 90-е годы, когда получили независимость, мы заявили о безъядерном статусе, чтобы сделать стабильной обстановку в регионе", - сказала Лазоркина. Она отметила, что сегодня Белоруссия продолжает придерживаться такой же активной позиции. "Закрепляемся в разных (международных и региональных – ред.) структурах, приходим туда не просто услышать чье-то мнение – мы постоянно вносим свои предложения… Заявка (на присоединение Белоруссии к ШОС в качестве полноправного члена – ред.) была поддержана всеми, потому что все страны ШОС, и ООН в том числе, прекрасно знают, что Беларусь в качестве просто гостя нигде не бывает. Роль статиста Беларуси не грозит – ни в ШОС, ни в БРИКС, ни в другой структуре", - подчеркнула аналитик. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240704/putin-1957453865.html

https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957455202.html

https://ria.ru/20240304/shos-1930972977.html

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