Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал вступление Белоруссии в ШОС обоюдовыгодным решением - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 04.07.2024 (обновлено: 17:20 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957455202.html
Путин назвал вступление Белоруссии в ШОС обоюдовыгодным решением
Путин назвал вступление Белоруссии в ШОС обоюдовыгодным решением - РИА Новости, 04.07.2024
Путин назвал вступление Белоруссии в ШОС обоюдовыгодным решением
Вступление Белоруссии в ШОС - это обоюдовыгодное решение и успех президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:14
2024-07-04T17:20
белоруссия
шос
в мире
владимир путин
александр лукашенко
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:96:2783:1661_1920x0_80_0_0_7a42c949cfdb7eb3f6848615367cb5d0.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Вступление Белоруссии в ШОС - это обоюдовыгодное решение и успех президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил президент РФ Владимир Путин."Я думаю, это (вступление Белоруссии в ШОС - ред.) обоюдовыгодное решение, в известной степени это успех Александра Григорьевича Лукашенко, его министерства иностранных дел", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в в формате "ШОС плюс".
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_243320aaa4d5515ef424d6e5ca6877ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, шос, в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия
Белоруссия, ШОС, В мире, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия
Путин назвал вступление Белоруссии в ШОС обоюдовыгодным решением

Путин назвал вступление Белоруссии в ШОС выгодным решением и успехом Лукашенко

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Вступление Белоруссии в ШОС - это обоюдовыгодное решение и успех президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Я думаю, это (вступление Белоруссии в ШОС - ред.) обоюдовыгодное решение, в известной степени это успех Александра Григорьевича Лукашенко, его министерства иностранных дел", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в в формате "ШОС плюс".
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
3 июля, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
БелоруссияШОСВ миреВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала