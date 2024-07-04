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Путин назвал вступление Белоруссии в ШОС обоюдовыгодным решением
Путин назвал вступление Белоруссии в ШОС обоюдовыгодным решением - РИА Новости, 04.07.2024
Путин назвал вступление Белоруссии в ШОС обоюдовыгодным решением
Вступление Белоруссии в ШОС - это обоюдовыгодное решение и успех президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:14
2024-07-04T17:14
2024-07-04T17:20
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Вступление Белоруссии в ШОС - это обоюдовыгодное решение и успех президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил президент РФ Владимир Путин."Я думаю, это (вступление Белоруссии в ШОС - ред.) обоюдовыгодное решение, в известной степени это успех Александра Григорьевича Лукашенко, его министерства иностранных дел", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в в формате "ШОС плюс".
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Белоруссия, ШОС, В мире, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия
Путин назвал вступление Белоруссии в ШОС обоюдовыгодным решением
Путин назвал вступление Белоруссии в ШОС выгодным решением и успехом Лукашенко