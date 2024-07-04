https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957455202.html

Путин назвал вступление Белоруссии в ШОС обоюдовыгодным решением

Путин назвал вступление Белоруссии в ШОС обоюдовыгодным решением - РИА Новости, 04.07.2024

Путин назвал вступление Белоруссии в ШОС обоюдовыгодным решением

Вступление Белоруссии в ШОС - это обоюдовыгодное решение и успех президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:14

2024-07-04T17:14

2024-07-04T17:20

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в мире

владимир путин

александр лукашенко

россия

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Вступление Белоруссии в ШОС - это обоюдовыгодное решение и успех президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил президент РФ Владимир Путин."Я думаю, это (вступление Белоруссии в ШОС - ред.) обоюдовыгодное решение, в известной степени это успех Александра Григорьевича Лукашенко, его министерства иностранных дел", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в в формате "ШОС плюс".

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белоруссия, шос, в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия