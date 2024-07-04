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СМИ: Байден сохранит контроль за деньгами кампании даже при выходе из гонки - РИА Новости, 04.07.2024
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19:12 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/bayden-1957490264.html
СМИ: Байден сохранит контроль за деньгами кампании даже при выходе из гонки
СМИ: Байден сохранит контроль за деньгами кампании даже при выходе из гонки - РИА Новости, 04.07.2024
СМИ: Байден сохранит контроль за деньгами кампании даже при выходе из гонки
Президент США Джо Байден будет полностью контролировать собранные его кампанией средства даже если откажется от переизбрания на пост, пишет издание Hill со... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:12
2024-07-04T19:12
в мире
сша
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден будет полностью контролировать собранные его кампанией средства даже если откажется от переизбрания на пост, пишет издание Hill со ссылкой на экспертов. Ранее телеканал NBC News сообщал, что глава предвыборного штаба президента США Джо Байдена Джули Чавес Родригес пообещала спонсорам демократов, что если Байден откажется от переизбрания на пост, то большая часть собранных его кампанией средств будет контролироваться вице-президентом Камалой Харрис. "Президент Байден будет иметь полный контроль над миллионами долларов, собранных его президентской кампанией, если он решит выйти из гонки", - говорится в сообщении издания. Бывший главный юрист предвыборной кампании экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами Стив Робертс заявил изданию, что "даже если Байден не будет кандидатом, у него будет полномочие указывать заведующему финансовым отделом своей кампании, что делать с остатками средств". По его словам, Байден может перевести все средства Национальному комитету Демократической партии (DNC), специальному комитету политических действий, который будет поддерживать нового кандидата, или разделить средства до пределов взносов на различные другие кампании, а остаток передать DNC или комитету политической действий. Экс-советник и руководитель аппарата комиссара федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб Том Мур заявил, что деньги могут быть направлены в несколько мест. "Все (средства - ред.) могут пойти Харрис, все могут пойти Национальному комитету Демократической партии (DNC). Или будет что-то среднее", - отметил он. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240704/bayden-1957402575.html
https://ria.ru/20240704/bayden-1957346116.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
СМИ: Байден сохранит контроль за деньгами кампании даже при выходе из гонки

Hill: Байден будет контролировать собранные средства даже при снятии с выборов

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден будет полностью контролировать собранные его кампанией средства даже если откажется от переизбрания на пост, пишет издание Hill со ссылкой на экспертов.
Ранее телеканал NBC News сообщал, что глава предвыборного штаба президента США Джо Байдена Джули Чавес Родригес пообещала спонсорам демократов, что если Байден откажется от переизбрания на пост, то большая часть собранных его кампанией средств будет контролироваться вице-президентом Камалой Харрис.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Washington Post написала для Байдена речь об уходе с поста президента
Вчера, 15:13
"Президент Байден будет иметь полный контроль над миллионами долларов, собранных его президентской кампанией, если он решит выйти из гонки", - говорится в сообщении издания.
Бывший главный юрист предвыборной кампании экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами Стив Робертс заявил изданию, что "даже если Байден не будет кандидатом, у него будет полномочие указывать заведующему финансовым отделом своей кампании, что делать с остатками средств".
По его словам, Байден может перевести все средства Национальному комитету Демократической партии (DNC), специальному комитету политических действий, который будет поддерживать нового кандидата, или разделить средства до пределов взносов на различные другие кампании, а остаток передать DNC или комитету политической действий.
Экс-советник и руководитель аппарата комиссара федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб Том Мур заявил, что деньги могут быть направлены в несколько мест. "Все (средства - ред.) могут пойти Харрис, все могут пойти Национальному комитету Демократической партии (DNC). Или будет что-то среднее", - отметил он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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В миреСШАДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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