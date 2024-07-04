https://ria.ru/20240704/bayden-1957355553.html

Байден не винит советников за провал на дебатах с Трампом, пишут СМИ

Байден не винит советников за провал на дебатах с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024

Байден не винит советников за провал на дебатах с Трампом, пишут СМИ

Президент США Джо Байден не возлагает на своих советников вину за неудачное выступление на дебатах с бывшим главой государства Дональдом Трампом, сообщает... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:24

2024-07-04T13:24

2024-07-04T13:24

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не возлагает на своих советников вину за неудачное выступление на дебатах с бывшим главой государства Дональдом Трампом, сообщает телеканал NBC News. "Один из помощников (президента) сказал, что Байден сообщил своим советникам о том, что он не винит команду, готовившую его к дебатам, за свое выступление", - сообщает телеканал. Семья президента стала искать ответственных за его выступление сразу после окончания дебатов, сообщает NBC. "Сразу после дебатов члены семьи Байдена попытались выяснить вместе со старшими сотрудниками в Кэмп-Дэвиде, что произошло во время подготовки к дебатам... Они хотели знать, кто отвечал за то, что Байдена, судя по всему, нагрузили цифрами и статистикой вместо того, чтобы натаскать его на то, чтобы говорить от чистого сердца", - передает телеканал слова источников. Ранее в сообщении телеканала NBC отмечалось, что в личных беседах члены семьи Байдена "указывали пальцем" на некоторых из его советников, возлагая на них ответственность за провальные дебаты, и даже призвали их уволить. Белый дом назвал эту информацию ложной. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240704/bayden-1957346116.html

https://ria.ru/20240704/bayden-1957280947.html

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в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024