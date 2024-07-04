https://ria.ru/20240704/bayden-1957355553.html
Байден не винит советников за провал на дебатах с Трампом, пишут СМИ
Байден не винит советников за провал на дебатах с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
Байден не винит советников за провал на дебатах с Трампом, пишут СМИ
Президент США Джо Байден не возлагает на своих советников вину за неудачное выступление на дебатах с бывшим главой государства Дональдом Трампом, сообщает... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:24
2024-07-04T13:24
2024-07-04T13:24
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не возлагает на своих советников вину за неудачное выступление на дебатах с бывшим главой государства Дональдом Трампом, сообщает телеканал NBC News. "Один из помощников (президента) сказал, что Байден сообщил своим советникам о том, что он не винит команду, готовившую его к дебатам, за свое выступление", - сообщает телеканал. Семья президента стала искать ответственных за его выступление сразу после окончания дебатов, сообщает NBC. "Сразу после дебатов члены семьи Байдена попытались выяснить вместе со старшими сотрудниками в Кэмп-Дэвиде, что произошло во время подготовки к дебатам... Они хотели знать, кто отвечал за то, что Байдена, судя по всему, нагрузили цифрами и статистикой вместо того, чтобы натаскать его на то, чтобы говорить от чистого сердца", - передает телеканал слова источников. Ранее в сообщении телеканала NBC отмечалось, что в личных беседах члены семьи Байдена "указывали пальцем" на некоторых из его советников, возлагая на них ответственность за провальные дебаты, и даже призвали их уволить. Белый дом назвал эту информацию ложной. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240704/bayden-1957346116.html
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в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Байден не винит советников за провал на дебатах с Трампом, пишут СМИ
NBC: Байден не возлагает на своих советников вину за провал на дебатах с Трампом
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Президент США Джо Байден не возлагает на своих советников вину за неудачное выступление на дебатах с бывшим главой государства Дональдом Трампом, сообщает телеканал NBC News
.
"Один из помощников (президента) сказал, что Байден сообщил своим советникам о том, что он не винит команду, готовившую его к дебатам, за свое выступление", - сообщает телеканал.
Семья президента стала искать ответственных за его выступление сразу после окончания дебатов, сообщает NBC
.
"Сразу после дебатов члены семьи Байдена попытались выяснить вместе со старшими сотрудниками в Кэмп-Дэвиде, что произошло во время подготовки к дебатам... Они хотели знать, кто отвечал за то, что Байдена, судя по всему, нагрузили цифрами и статистикой вместо того, чтобы натаскать его на то, чтобы говорить от чистого сердца", - передает телеканал слова источников.
Ранее в сообщении телеканала NBC отмечалось, что в личных беседах члены семьи Байдена "указывали пальцем" на некоторых из его советников, возлагая на них ответственность за провальные дебаты, и даже призвали их уволить. Белый дом назвал эту информацию ложной.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте
. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.