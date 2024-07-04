Рейтинг@Mail.ru
Байден не винит советников за провал на дебатах с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/bayden-1957355553.html
Байден не винит советников за провал на дебатах с Трампом, пишут СМИ
Байден не винит советников за провал на дебатах с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
Байден не винит советников за провал на дебатах с Трампом, пишут СМИ
Президент США Джо Байден не возлагает на своих советников вину за неудачное выступление на дебатах с бывшим главой государства Дональдом Трампом, сообщает... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:24
2024-07-04T13:24
в мире
сша
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119955_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_1eca8690dfa2780ff0ec2277d05f63d8.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не возлагает на своих советников вину за неудачное выступление на дебатах с бывшим главой государства Дональдом Трампом, сообщает телеканал NBC News. "Один из помощников (президента) сказал, что Байден сообщил своим советникам о том, что он не винит команду, готовившую его к дебатам, за свое выступление", - сообщает телеканал. Семья президента стала искать ответственных за его выступление сразу после окончания дебатов, сообщает NBC. "Сразу после дебатов члены семьи Байдена попытались выяснить вместе со старшими сотрудниками в Кэмп-Дэвиде, что произошло во время подготовки к дебатам... Они хотели знать, кто отвечал за то, что Байдена, судя по всему, нагрузили цифрами и статистикой вместо того, чтобы натаскать его на то, чтобы говорить от чистого сердца", - передает телеканал слова источников. Ранее в сообщении телеканала NBC отмечалось, что в личных беседах члены семьи Байдена "указывали пальцем" на некоторых из его советников, возлагая на них ответственность за провальные дебаты, и даже призвали их уволить. Белый дом назвал эту информацию ложной. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240704/bayden-1957346116.html
https://ria.ru/20240704/bayden-1957280947.html
https://ria.ru/20240704/bayden-1957272553.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119955_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_75dee66e4ae14ee25f2a151f54f29092.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Байден не винит советников за провал на дебатах с Трампом, пишут СМИ

NBC: Байден не возлагает на своих советников вину за провал на дебатах с Трампом

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не возлагает на своих советников вину за неудачное выступление на дебатах с бывшим главой государства Дональдом Трампом, сообщает телеканал NBC News.
"Один из помощников (президента) сказал, что Байден сообщил своим советникам о том, что он не винит команду, готовившую его к дебатам, за свое выступление", - сообщает телеканал.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Демократы обсуждают способ замены Байдена, заявил экс-советник Обамы
12:59
Семья президента стала искать ответственных за его выступление сразу после окончания дебатов, сообщает NBC.
"Сразу после дебатов члены семьи Байдена попытались выяснить вместе со старшими сотрудниками в Кэмп-Дэвиде, что произошло во время подготовки к дебатам... Они хотели знать, кто отвечал за то, что Байдена, судя по всему, нагрузили цифрами и статистикой вместо того, чтобы натаскать его на то, чтобы говорить от чистого сердца", - передает телеканал слова источников.
Ранее в сообщении телеканала NBC отмечалось, что в личных беседах члены семьи Байдена "указывали пальцем" на некоторых из его советников, возлагая на них ответственность за провальные дебаты, и даже призвали их уволить. Белый дом назвал эту информацию ложной.
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
СМИ: Байден разрывается между решением участвовать в выборах или отказаться
10:12
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Байдену нужно доказать, что он готов к переизбранию, пишут СМИ
09:42
 
В миреСШАДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала