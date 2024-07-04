https://ria.ru/20240704/bayden-1957331736.html

СМИ: семья Байдена призывает уволить его советников после неудачных дебатов

СМИ: семья Байдена призывает уволить его советников после неудачных дебатов - РИА Новости, 04.07.2024

СМИ: семья Байдена призывает уволить его советников после неудачных дебатов

Некоторые члены семьи президента США Джо Байдена, в особенности его супруга Джилл и сын Хантер, обвиняют в неудачном выступлении американского лидера на дебатах РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:23

2024-07-04T12:23

2024-07-04T12:40

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Некоторые члены семьи президента США Джо Байдена, в особенности его супруга Джилл и сын Хантер, обвиняют в неудачном выступлении американского лидера на дебатах его советников и призывают их уволить, сообщает телеканал NBC. "Некоторые члены семьи президента, особенно первая леди Джилл Байден и их сын Хантер Байден, призывают его (Байдена) внести изменения в составе штаба", - приводит телеканал слова источников. Как сообщает NBC, родственники Байдена все чаще высказывают свои взгляды на стратегию его предвыборной кампании в попытке ее реанимировать. К обсуждениям ситуации внутри семьи в четверг присоединится сестра Байдена Валери. NBC отмечает, что члены семьи Байдена в частном порядке "указали пальцем" на некоторых из его давних помощников, по поводу его катастрофических дебатов. "Они обсуждали, например, следует ли ему уволить старшего советника Белого дома Аниту Данн и, возможно, даже ее мужа Боба Бауэра, который является личным адвокатом Байдена", - приводит телеканал словам источников. Как утверждается, они были среди более десятка помощников Байдена, которые участвовали в его подготовке к дебатам. Также сообщается, что на протяжении более года они вызывали гнев членов семьи Байденов из-за мнения о том, что Хантеру Байдену следует быть более сдержанным с юридическими юридическим проблемами. Глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс опроверг информацию о том, что обсуждались вопросы отстранения Данн или Бауэра. "Президент и первая леди полностью доверяют своей команде, включая Аниту и Боба ... В этих необоснованных и оскорбительных слухах нет абсолютно никакой правды", - говорится в его заявлении. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240704/bayden-1957280947.html

https://ria.ru/20240704/politico-1957253638.html

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