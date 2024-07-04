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СМИ: Байден разрывается между решением участвовать в выборах или отказаться - РИА Новости, 04.07.2024
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10:12 04.07.2024 (обновлено: 11:06 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/bayden-1957280947.html
СМИ: Байден разрывается между решением участвовать в выборах или отказаться
СМИ: Байден разрывается между решением участвовать в выборах или отказаться - РИА Новости, 04.07.2024
СМИ: Байден разрывается между решением участвовать в выборах или отказаться
Президент США Джо Байден в частном порядке колеблется между решением продолжать участие в президентской гонке или отказаться от нее, сообщает телеканал NBC News РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:12
2024-07-04T11:06
джо байден
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в частном порядке колеблется между решением продолжать участие в президентской гонке или отказаться от нее, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."В недавних беседах с помощниками, членами семьи и сторонниками за пределами Белого дома президент Байден колебался между принятием (того, что ему следует уйти - ред.) и неповиновением на фоне колоссального сдвига его политического положения внутри собственной партии", - приводит телеканал слова источников.Как сообщается, в некоторых беседах Байден признал, что негативные последствия от его выступления на дебатах на прошлой неделе могут стать слишком большими, чтобы их можно было преодолеть. Тогда как в других беседах он решительно не допускал мысли о том, что он может отказаться от своей предвыборной кампании, отметили источники.Американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться Байдену с призывом выйти из гонки. Один из членов палаты представителей, демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Затем его однопартиец и коллега Рауль Грихальва в интервью журналистам заявил, что следует поискать других кандидатов. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
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джо байден, в мире, сша, дональд трамп
Джо Байден, В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: Байден разрывается между решением участвовать в выборах или отказаться

NBC News: Байден колеблется между решением участвовать в выборах или отказаться

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в частном порядке колеблется между решением продолжать участие в президентской гонке или отказаться от нее, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"В недавних беседах с помощниками, членами семьи и сторонниками за пределами Белого дома президент Байден колебался между принятием (того, что ему следует уйти - ред.) и неповиновением на фоне колоссального сдвига его политического положения внутри собственной партии", - приводит телеканал слова источников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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Как сообщается, в некоторых беседах Байден признал, что негативные последствия от его выступления на дебатах на прошлой неделе могут стать слишком большими, чтобы их можно было преодолеть. Тогда как в других беседах он решительно не допускал мысли о том, что он может отказаться от своей предвыборной кампании, отметили источники.
Американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться Байдену с призывом выйти из гонки. Один из членов палаты представителей, демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Затем его однопартиец и коллега Рауль Грихальва в интервью журналистам заявил, что следует поискать других кандидатов. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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Джо БайденВ миреСШАДональд Трамп
 
 
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