https://ria.ru/20240704/bayden-1957272553.html
Байдену нужно доказать, что он готов к переизбранию, пишут СМИ
Байдену нужно доказать, что он готов к переизбранию, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
Байдену нужно доказать, что он готов к переизбранию, пишут СМИ
Действующий лидер США Джо Байден признал, что ему необходимо продемонстрировать избирателям свою пригодность для переизбрания на должность президента страны в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:42
2024-07-04T09:42
2024-07-04T09:42
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Действующий лидер США Джо Байден признал, что ему необходимо продемонстрировать избирателям свою пригодность для переизбрания на должность президента страны в ноябре после его неудачного участия в дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться Байдену с призывом выйти из гонки. Один из членов палаты представителей, демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Затем его однопартиец и коллега Рауль Грихальва в интервью журналистам заявил, что следует поискать других кандидатов. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов. "Растущая обеспокоенность Капитолийского холма, главных доноров и старших политтехнологов, включая некоторых его собственных советников, побудила Байдена в последние дни начать обращаться к союзникам, чтобы признать, что он находится в трудном положении и что ему необходимо доказать избирателям, что он готов к этой работе", - говорится в сообщении. По данным издания, Байден и его команда приняли "ультиматум", звучащий от демократов после его участия в дебатах: продемонстрировать свою пригодность для переизбрания или столкнуться с принуждением к выходу из предвыборной гонки. При этом, по словам стратегов Демократической партии, даже "безупречные выступления" Байдена на предстоящей неделе могут не спасти его, если публичные и внутренние опросы покажут неутешительные для него результаты. Вечером в среду Байден встретился с губернаторами-демократами на фоне сообщений об их обеспокоенности состоянием американского лидера. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240703/semafor-1957234871.html
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
https://ria.ru/20240628/tramp-1955989744.html
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сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , в мире, выборы президента сша — 2024
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , В мире, Выборы президента США — 2024
Байдену нужно доказать, что он готов к переизбранию, пишут СМИ
WP: Байдену нужно доказать избирателям, что он готов к переизбранию
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Действующий лидер США Джо Байден признал, что ему необходимо продемонстрировать избирателям свою пригодность для переизбрания на должность президента страны в ноябре после его неудачного участия в дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на источники.
Американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться Байдену с призывом выйти из гонки. Один из членов палаты представителей, демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Затем его однопартиец и коллега Рауль Грихальва в интервью журналистам заявил, что следует поискать других кандидатов. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов.
«
"Растущая обеспокоенность Капитолийского холма, главных доноров и старших политтехнологов, включая некоторых его собственных советников, побудила Байдена в последние дни начать обращаться к союзникам, чтобы признать, что он находится в трудном положении и что ему необходимо доказать избирателям, что он готов к этой работе", - говорится в сообщении.
По данным издания, Байден и его команда приняли "ультиматум", звучащий от демократов после его участия в дебатах: продемонстрировать свою пригодность для переизбрания или столкнуться с принуждением к выходу из предвыборной гонки. При этом, по словам стратегов Демократической партии, даже "безупречные выступления" Байдена на предстоящей неделе могут не спасти его, если публичные и внутренние опросы покажут неутешительные для него результаты.
Вечером в среду Байден встретился с губернаторами-демократами на фоне сообщений об их обеспокоенности состоянием американского лидера.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте
. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.