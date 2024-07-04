https://ria.ru/20240704/bayden-1957251547.html
Опрос показал, сколько американцев считают Байдена слишком старым
Опрос показал, сколько американцев считают Байдена слишком старым - РИА Новости, 04.07.2024
Опрос показал, сколько американцев считают Байдена слишком старым
Президента США Джо Байдена считают слишком старым для исполнения обязанностей 80% американцев, следует из результатов опроса, проведенного изданием Wall Street... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T05:53
2024-07-04T05:53
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президента США Джо Байдена считают слишком старым для исполнения обязанностей 80% американцев, следует из результатов опроса, проведенного изданием Wall Street Journal. Байдену сейчас 81 год. "Восемьдесят процентов американцев считают, что президент слишком стар для того, чтобы баллотироваться на второй срок у власти", - пишет издание. При этом 78-летнего Дональда Трампа слишком старым для того, чтобы баллотироваться, считают 56% респондентов. Среди избирателей Демократической партии слишком старым Байдена назвали 76% опрошенных, Трампа таковым считают только 36% избирателей Республиканской партии. В то же время 47% респондентов заявили, что заменили бы обоих кандидатов, а 53% выразили неудовлетворенность никем из борющихся за президентское кресло. Общая картина поддержки кандидатов, согласно результатам опроса, демонстрирует перевес в сторону Трампа - его готовы поддержать 48% опрошенных против 42% у Байдена. Опрос проводился среди 750 зарегистрированных американских избирателей с 29 июня по 2 июля, погрешность составила 3,6 процентных пункта. Вопросы о поддержке кандидатов в президенты и их замене были заданы 1500 избирателям, погрешность составила 2,5 процентных пункта. Издание отмечает, что опрос был проведен после теледебатов Трампа и Байдена, организованных телеканалом CNN. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Опрос показал, сколько американцев считают Байдена слишком старым
WSJ: 80% американцев считают Байдена слишком старым для исполнения обязанностей
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Президента США Джо Байдена считают слишком старым для исполнения обязанностей 80% американцев, следует из результатов опроса, проведенного изданием Wall Street Journal
.
"Восемьдесят процентов американцев считают, что президент слишком стар для того, чтобы баллотироваться на второй срок у власти", - пишет издание.
При этом 78-летнего Дональда Трампа
слишком старым для того, чтобы баллотироваться, считают 56% респондентов.
Среди избирателей Демократической партии слишком старым Байдена назвали 76% опрошенных, Трампа таковым считают только 36% избирателей Республиканской партии.
В то же время 47% респондентов заявили, что заменили бы обоих кандидатов, а 53% выразили неудовлетворенность никем из борющихся за президентское кресло.
Общая картина поддержки кандидатов, согласно результатам опроса, демонстрирует перевес в сторону Трампа - его готовы поддержать 48% опрошенных против 42% у Байдена.
Опрос проводился среди 750 зарегистрированных американских избирателей с 29 июня по 2 июля, погрешность составила 3,6 процентных пункта. Вопросы о поддержке кандидатов в президенты и их замене были заданы 1500 избирателям, погрешность составила 2,5 процентных пункта.
Издание отмечает, что опрос был проведен после теледебатов Трампа и Байдена, организованных телеканалом CNN.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте
. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.