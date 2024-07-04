https://ria.ru/20240704/avariya-1957516240.html

На Кубани вынесли приговор пьяному водителю, устроившему смертельное ДТП

На Кубани вынесли приговор пьяному водителю, устроившему смертельное ДТП - РИА Новости, 04.07.2024

На Кубани вынесли приговор пьяному водителю, устроившему смертельное ДТП

Суд на Кубани назначил 12 лет колонии общего режима севшему пьяным за руль водителю, который устроил ДТП, в котором по дороге из роддома погибли мужчина и его... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T22:04

2024-07-04T22:04

2024-07-04T22:04

происшествия

славянск-на-кубани

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 4 июл – РИА Новости. Суд на Кубани назначил 12 лет колонии общего режима севшему пьяным за руль водителю, который устроил ДТП, в котором по дороге из роддома погибли мужчина и его новорожденный сын, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Из приговора суда следует, что 29 августа 2022 года Владимир Постовой сел пьяным за руль автомобиля "ВАЗ 2170 Приора". Двигаясь по автодороге в сторону города Славянск-на-Кубани, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2109". В результате ДТП водитель "ВАЗ 2109" и его новорожденный сын скончались на месте. Супруга погибшего и 6-летняя девочка получили травмы. Ранее в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщалось, что семья направлялась домой в Славянск-на-Кубани после выписки из роддома. Следователи краевого СКР возбудили дело по факту нарушения правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года. В пользу потерпевших судом с осужденного взыскана денежная сумма в размере 4 300 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. В судебном заседании Постовой вину признал частично, заявив, что в момент аварии за рулем был не он, а его приятель, а он виновен лишь в том, что позволил ему сесть за руль, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20240627/nakazanie-1955908039.html

https://ria.ru/20240602/voditeli-1949780131.html

славянск-на-кубани

россия

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происшествия, славянск-на-кубани, россия, краснодарский край