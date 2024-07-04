https://ria.ru/20240704/ataki-1957330579.html

ВСУ более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки

ВСУ более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки - РИА Новости, 04.07.2024

ВСУ более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 20 беспилотниками, 1 человек погиб, 13 пострадали, сообщил глава региона... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:16

2024-07-04T12:16

2024-07-04T12:16

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 20 беспилотниками, 1 человек погиб, 13 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Согласно информации, предоставленной губернатором, 3 июля по 8 муниципалитетам региона было выпущено 68 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 23 беспилотников. Глава области не сообщил данные по количеству выпущенных снарядов по Белгороду, отметив, что обстрел производился из РСЗО. За прошедшие сутки один человек погиб, 13 получили ранения, в том числе подросток. Из них 11 человек были госпитализированы. Различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 34 частных домовладениях, социальном объекте, 4 торговых объектах, объекте связи, двух административных зданиях, сельскохозяйственном предприятии, а также 118 транспортных средствах, из которых 94 были повреждены в Белгороде. "В Белгороде в результате обстрела из РСЗО различные повреждения выявлены в одной квартире многоквартирного дома, 9 частных домах, 4 торговых объектах и 94 автомобилях… В Борисовском районе села Богун-Городок, Березовка и Байцуры атакованы 5 БПЛА, системой ПВО сбит один из них. Случилось самое страшное — погиб боец самообороны. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Еще один боец получил ранения", - написал Гладков. По данным губернатора, в Белгородском районе по 10 населенным пунктам было выпущено 12 боеприпасов и 5 беспилотников. В Волоконовском районе по хутору Старый было выпущено 6 боеприпасов. В Грайворонском городском округе по 6 населенным пунктам было выпущено 4 боеприпаса и 6 БПЛА, пострадали 4 человека, в том числе один несовершеннолетний. В Краснояружском районе атакам со стороны Украины подверглись поселок Прилесье и несколько сел, было выпущено 20 боеприпасов и произведены атаки с помощью 5 дронов. "В Новооскольском городском округе по селу Солонец-Поляна было выпущено 4 боеприпаса… В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Ленинский, селам Архангельское, Муром и Новая Таволжанка выпущено 22 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и 2 дрона-камикадзе. Пострадали 8 человек. В результате обстрела города Шебекино были ранены 6 сотрудников сельхозпредприятия, трое из них позже самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Еще 2 мирных жителя пострадали в результате атак дронов-камикадзе", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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шебекино

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происшествия, белгородская область, белгород, шебекино, вячеслав гладков