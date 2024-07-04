Рейтинг@Mail.ru
ВСУ более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/ataki-1957330579.html
ВСУ более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки
ВСУ более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки - РИА Новости, 04.07.2024
ВСУ более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 20 беспилотниками, 1 человек погиб, 13 пострадали, сообщил глава региона... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:16
2024-07-04T12:16
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
шебекино
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b25f13178f45d42b4a3d2ceea0aed4c5.jpg
БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 20 беспилотниками, 1 человек погиб, 13 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Согласно информации, предоставленной губернатором, 3 июля по 8 муниципалитетам региона было выпущено 68 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 23 беспилотников. Глава области не сообщил данные по количеству выпущенных снарядов по Белгороду, отметив, что обстрел производился из РСЗО. За прошедшие сутки один человек погиб, 13 получили ранения, в том числе подросток. Из них 11 человек были госпитализированы. Различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 34 частных домовладениях, социальном объекте, 4 торговых объектах, объекте связи, двух административных зданиях, сельскохозяйственном предприятии, а также 118 транспортных средствах, из которых 94 были повреждены в Белгороде. "В Белгороде в результате обстрела из РСЗО различные повреждения выявлены в одной квартире многоквартирного дома, 9 частных домах, 4 торговых объектах и 94 автомобилях… В Борисовском районе села Богун-Городок, Березовка и Байцуры атакованы 5 БПЛА, системой ПВО сбит один из них. Случилось самое страшное — погиб боец самообороны. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Еще один боец получил ранения", - написал Гладков. По данным губернатора, в Белгородском районе по 10 населенным пунктам было выпущено 12 боеприпасов и 5 беспилотников. В Волоконовском районе по хутору Старый было выпущено 6 боеприпасов. В Грайворонском городском округе по 6 населенным пунктам было выпущено 4 боеприпаса и 6 БПЛА, пострадали 4 человека, в том числе один несовершеннолетний. В Краснояружском районе атакам со стороны Украины подверглись поселок Прилесье и несколько сел, было выпущено 20 боеприпасов и произведены атаки с помощью 5 дронов. "В Новооскольском городском округе по селу Солонец-Поляна было выпущено 4 боеприпаса… В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Ленинский, селам Архангельское, Муром и Новая Таволжанка выпущено 22 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и 2 дрона-камикадзе. Пострадали 8 человек. В результате обстрела города Шебекино были ранены 6 сотрудников сельхозпредприятия, трое из них позже самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Еще 2 мирных жителя пострадали в результате атак дронов-камикадзе", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_222:333:2509:2048_1920x0_80_0_0_05603652ca596c003e1f2efbbe9093cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Шебекино, Вячеслав Гладков
ВСУ более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки

Гладков: ВСУ 23 раза атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Разбитое окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 20 беспилотниками, 1 человек погиб, 13 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Согласно информации, предоставленной губернатором, 3 июля по 8 муниципалитетам региона было выпущено 68 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 23 беспилотников. Глава области не сообщил данные по количеству выпущенных снарядов по Белгороду, отметив, что обстрел производился из РСЗО. За прошедшие сутки один человек погиб, 13 получили ранения, в том числе подросток. Из них 11 человек были госпитализированы. Различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 34 частных домовладениях, социальном объекте, 4 торговых объектах, объекте связи, двух административных зданиях, сельскохозяйственном предприятии, а также 118 транспортных средствах, из которых 94 были повреждены в Белгороде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
"В Белгороде в результате обстрела из РСЗО различные повреждения выявлены в одной квартире многоквартирного дома, 9 частных домах, 4 торговых объектах и 94 автомобилях… В Борисовском районе села Богун-Городок, Березовка и Байцуры атакованы 5 БПЛА, системой ПВО сбит один из них. Случилось самое страшное — погиб боец самообороны. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Еще один боец получил ранения", - написал Гладков.
По данным губернатора, в Белгородском районе по 10 населенным пунктам было выпущено 12 боеприпасов и 5 беспилотников. В Волоконовском районе по хутору Старый было выпущено 6 боеприпасов. В Грайворонском городском округе по 6 населенным пунктам было выпущено 4 боеприпаса и 6 БПЛА, пострадали 4 человека, в том числе один несовершеннолетний. В Краснояружском районе атакам со стороны Украины подверглись поселок Прилесье и несколько сел, было выпущено 20 боеприпасов и произведены атаки с помощью 5 дронов.
"В Новооскольском городском округе по селу Солонец-Поляна было выпущено 4 боеприпаса… В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Ленинский, селам Архангельское, Муром и Новая Таволжанка выпущено 22 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и 2 дрона-камикадзе. Пострадали 8 человек. В результате обстрела города Шебекино были ранены 6 сотрудников сельхозпредприятия, трое из них позже самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Еще 2 мирных жителя пострадали в результате атак дронов-камикадзе", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородШебекиноВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала