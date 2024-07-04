https://ria.ru/20240704/ataka-1957277567.html

При атаке беспилотника на Курскую область пострадала женщина

При атаке беспилотника на Курскую область пострадала женщина - РИА Новости, 04.07.2024

При атаке беспилотника на Курскую область пострадала женщина

Жительница приграничного поселка Теткино в Курской области пострадала при атаке украинского беспилотника, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:57

2024-07-04T09:57

2024-07-04T10:30

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

глушковский район

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ВОРОНЕЖ, 4 июл — РИА Новости. Жительница приграничного поселка Теткино в Курской области пострадала при атаке украинского беспилотника, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня ночью в поселке Теткино Глушковского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на жилой дом. Ранение осколками разбитого стекла получила местная жительница. На месте ей оказана медицинская помощь", — написал он.По словам врио губернатора, в доме выбиты окна, повреждены стены и линии электро- и газоснабжения.Еще один коптер сбросил взрывное устройство в поселке Коренево Кореневского района, добавил Смирнов. Там получили повреждения семь легковых автомобилей. Глава региона пообещал оказать собственникам помощь.Кореневский и Глушковский районы — два из шести районов Курской области, граничащих с Украиной. Они регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

глушковский район

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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик) , глушковский район