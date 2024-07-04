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При атаке беспилотника на Курскую область пострадала женщина - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:57 04.07.2024 (обновлено: 10:30 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/ataka-1957277567.html
При атаке беспилотника на Курскую область пострадала женщина
При атаке беспилотника на Курскую область пострадала женщина - РИА Новости, 04.07.2024
При атаке беспилотника на Курскую область пострадала женщина
Жительница приграничного поселка Теткино в Курской области пострадала при атаке украинского беспилотника, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:57
2024-07-04T10:30
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
глушковский район
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ВОРОНЕЖ, 4 июл — РИА Новости. Жительница приграничного поселка Теткино в Курской области пострадала при атаке украинского беспилотника, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня ночью в поселке Теткино Глушковского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на жилой дом. Ранение осколками разбитого стекла получила местная жительница. На месте ей оказана медицинская помощь", — написал он.По словам врио губернатора, в доме выбиты окна, повреждены стены и линии электро- и газоснабжения.Еще один коптер сбросил взрывное устройство в поселке Коренево Кореневского района, добавил Смирнов. Там получили повреждения семь легковых автомобилей. Глава региона пообещал оказать собственникам помощь.Кореневский и Глушковский районы — два из шести районов Курской области, граничащих с Украиной. Они регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик) , глушковский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Глушковский район
При атаке беспилотника на Курскую область пострадала женщина

Смирнов: жительница курского Теткино пострадала при атаке украинского коптера

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 июл — РИА Новости. Жительница приграничного поселка Теткино в Курской области пострадала при атаке украинского беспилотника, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Сегодня ночью в поселке Теткино Глушковского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на жилой дом. Ранение осколками разбитого стекла получила местная жительница. На месте ей оказана медицинская помощь", — написал он.
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По словам врио губернатора, в доме выбиты окна, повреждены стены и линии электро- и газоснабжения.
Еще один коптер сбросил взрывное устройство в поселке Коренево Кореневского района, добавил Смирнов. Там получили повреждения семь легковых автомобилей. Глава региона пообещал оказать собственникам помощь.
Кореневский и Глушковский районы — два из шести районов Курской области, граничащих с Украиной. Они регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияАлексей Смирнов (политик)Глушковский район
 
 
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