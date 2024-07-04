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В Армении открыли прием заявок на конкурс "Лучший учитель по-русски" - РИА Новости, 04.07.2024
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23:47 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/armeniya-1957525108.html
В Армении открыли прием заявок на конкурс "Лучший учитель по-русски"
В Армении открыли прием заявок на конкурс "Лучший учитель по-русски" - РИА Новости, 04.07.2024
В Армении открыли прием заявок на конкурс "Лучший учитель по-русски"
Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) открыло прием заявок на конкурс для учителей, преподающих на русском языке. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T23:47
2024-07-04T23:47
армения
россия
ереван
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
в мире
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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) открыло прием заявок на конкурс для учителей, преподающих на русском языке. "Открыт прием заявок на суперконкурс "Лучший учитель по-русски". В этом году нововведение: участвовать могут не только учителя русского языка, но и учителя-предметники, преподающие на русском языке, из всех уголков Армении", - говорится в пресс-релизе представительства. Отмечается, что для участия в конкурсе нужно до 1 октября заполнить регистрационную форму. Все участники получат дипломы, а победителям будут вручены ценные призы, а также их наградят поездкой в Россию. Организатор конкурса - представительство Россотрудничества в Армении, соорганизатор - Государственный институт Русского языка им. А. С. Пушкина. Конкурс пройдет при содействии посольства РФ в Ереване и при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.
https://ria.ru/20240615/forum-1953161893.html
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армения, россия, ереван, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, в мире
Армения, Россия, Ереван, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, В мире
В Армении открыли прием заявок на конкурс "Лучший учитель по-русски"

Русский дом в Армении открыл прием заявок на конкурс "Лучший учитель по-русски"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПлощадь Республики в городе Ереване
Площадь Республики в городе Ереване - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Площадь Республики в городе Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) открыло прием заявок на конкурс для учителей, преподающих на русском языке.
"Открыт прием заявок на суперконкурс "Лучший учитель по-русски". В этом году нововведение: участвовать могут не только учителя русского языка, но и учителя-предметники, преподающие на русском языке, из всех уголков Армении", - говорится в пресс-релизе представительства.
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Отмечается, что для участия в конкурсе нужно до 1 октября заполнить регистрационную форму. Все участники получат дипломы, а победителям будут вручены ценные призы, а также их наградят поездкой в Россию.
Организатор конкурса - представительство Россотрудничества в Армении, соорганизатор - Государственный институт Русского языка им. А. С. Пушкина. Конкурс пройдет при содействии посольства РФ в Ереване и при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.
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АрменияРоссияЕреванФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Государственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаВ мире
 
 
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