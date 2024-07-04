https://ria.ru/20240704/armeniya-1957525108.html

В Армении открыли прием заявок на конкурс "Лучший учитель по-русски"

В Армении открыли прием заявок на конкурс "Лучший учитель по-русски" - РИА Новости, 04.07.2024

В Армении открыли прием заявок на конкурс "Лучший учитель по-русски"

Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) открыло прием заявок на конкурс для учителей, преподающих на русском языке. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T23:47

2024-07-04T23:47

2024-07-04T23:47

армения

россия

ереван

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

государственный институт русского языка им. а.с. пушкина

в мире

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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) открыло прием заявок на конкурс для учителей, преподающих на русском языке. "Открыт прием заявок на суперконкурс "Лучший учитель по-русски". В этом году нововведение: участвовать могут не только учителя русского языка, но и учителя-предметники, преподающие на русском языке, из всех уголков Армении", - говорится в пресс-релизе представительства. Отмечается, что для участия в конкурсе нужно до 1 октября заполнить регистрационную форму. Все участники получат дипломы, а победителям будут вручены ценные призы, а также их наградят поездкой в Россию. Организатор конкурса - представительство Россотрудничества в Армении, соорганизатор - Государственный институт Русского языка им. А. С. Пушкина. Конкурс пройдет при содействии посольства РФ в Ереване и при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

https://ria.ru/20240615/forum-1953161893.html

https://ria.ru/20240409/armeniya-1938740900.html

армения

россия

ереван

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армения, россия, ереван, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, в мире