https://ria.ru/20240704/apk-1957344239.html

Мишустин поручил проработать технологическую независимость АПК

Мишустин поручил проработать технологическую независимость АПК - РИА Новости, 04.07.2024

Мишустин поручил проработать технологическую независимость АПК

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:51

2024-07-04T12:51

2024-07-04T12:51

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном комплексе, сообщается на сайте кабмина. "В 2024 году в России появятся новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном комплексе и продовольственной безопасности страны. Разработать такие проекты поручил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, состоявшейся 18 июня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240618/mishustin-1953700213.html

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экономика, россия, михаил мишустин