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Мишустин поручил проработать технологическую независимость АПК - РИА Новости, 04.07.2024
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12:51 04.07.2024
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Мишустин поручил проработать технологическую независимость АПК
Мишустин поручил проработать технологическую независимость АПК - РИА Новости, 04.07.2024
Мишустин поручил проработать технологическую независимость АПК
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:51
2024-07-04T12:51
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном комплексе, сообщается на сайте кабмина. "В 2024 году в России появятся новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном комплексе и продовольственной безопасности страны. Разработать такие проекты поручил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, состоявшейся 18 июня", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поручил проработать технологическую независимость АПК

Мишустин поручил разработать новые проекты по технологической независимости АПК

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном комплексе, сообщается на сайте кабмина.
"В 2024 году в России появятся новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном комплексе и продовольственной безопасности страны. Разработать такие проекты поручил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, состоявшейся 18 июня", - говорится в сообщении.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Мишустин рассказал о плане развития АПК
18 июня, 15:33
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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