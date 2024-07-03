https://ria.ru/20240703/zaymy-1957062517.html

Более 500 млн рублей льготных займов получили субъекты МСП Приморья

Более 500 млн рублей льготных займов получили субъекты МСП Приморья - РИА Новости, 03.07.2024

Более 500 млн рублей льготных займов получили субъекты МСП Приморья

Более 500 миллионов рублей выдала микрокредитная компания "Фонд развития Приморского края" в виде льготных займов предпринимателям и самозанятым с начала... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:30

2024-07-03T12:30

2024-07-03T12:30

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 500 миллионов рублей выдала микрокредитная компания "Фонд развития Приморского края" в виде льготных займов предпринимателям и самозанятым с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Структура оказывает поддержку бизнесу по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Самыми распространенными программами поддержки оказались "Бизнес" для действующих предпринимателей, "Социальный" для социальных бизнесменов, "Старт" для начинающих предпринимателей. 166 получателей, включая самозанятых, получили на развитие своего дела займы в размере 507 миллионов рублей. Среди них – 32 начинающих бизнесмена, 18 социальных предпринимателей и 16 предприятий, зарегистрированных на территории моногородов Приморского края. Производственные компании воспользовались займами по региональным программам Приморского края на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств на общую сумму 238 миллионов рублей. "Фонд оказывает финансовую поддержку бизнесу, в том числе начинающему, самозанятым, производственным компаниям, промышленным предприятиям. Льготные займы предоставляются на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, оплату первоначального взноса по договору лизинга, приобретение франшизы, обучение персонала и другие бизнес-цели. Мы предоставляем займы по льготным процентным ставкам, которых нет в коммерческих банках", – сказала директор МКК "Фонд развития Приморского края" Елена Карионова, ее слова приводит пресс-служба. С помощью льготного займа приморские предприниматели активно развивают свое дело. Владелец школы серфинга Даниил Филинов закупил новое оборудование, основатель сети лапшичных "Нихао" Алексей Юрьев смог открыть еще несколько торговых точек, а единственное в Приморье предприятие по переработке макулатуры Уссурийская картонная фабрика модернизировала производство и закупила оборудование, которое позволило увеличить объем выпускаемой продукции: бумаги и картона на 20%, а гофропродукции на 30%.

https://ria.ru/20240703/podderzhka-1957050736.html

https://ria.ru/20240703/zabaykale-1957046561.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край