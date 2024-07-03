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Более 500 млн рублей льготных займов получили субъекты МСП Приморья - РИА Новости, 03.07.2024
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12:30 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/zaymy-1957062517.html
Более 500 млн рублей льготных займов получили субъекты МСП Приморья
Более 500 млн рублей льготных займов получили субъекты МСП Приморья - РИА Новости, 03.07.2024
Более 500 млн рублей льготных займов получили субъекты МСП Приморья
Более 500 миллионов рублей выдала микрокредитная компания "Фонд развития Приморского края" в виде льготных займов предпринимателям и самозанятым с начала... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:30
2024-07-03T12:30
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 500 миллионов рублей выдала микрокредитная компания "Фонд развития Приморского края" в виде льготных займов предпринимателям и самозанятым с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Структура оказывает поддержку бизнесу по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Самыми распространенными программами поддержки оказались "Бизнес" для действующих предпринимателей, "Социальный" для социальных бизнесменов, "Старт" для начинающих предпринимателей. 166 получателей, включая самозанятых, получили на развитие своего дела займы в размере 507 миллионов рублей. Среди них – 32 начинающих бизнесмена, 18 социальных предпринимателей и 16 предприятий, зарегистрированных на территории моногородов Приморского края. Производственные компании воспользовались займами по региональным программам Приморского края на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств на общую сумму 238 миллионов рублей. "Фонд оказывает финансовую поддержку бизнесу, в том числе начинающему, самозанятым, производственным компаниям, промышленным предприятиям. Льготные займы предоставляются на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, оплату первоначального взноса по договору лизинга, приобретение франшизы, обучение персонала и другие бизнес-цели. Мы предоставляем займы по льготным процентным ставкам, которых нет в коммерческих банках", – сказала директор МКК "Фонд развития Приморского края" Елена Карионова, ее слова приводит пресс-служба. С помощью льготного займа приморские предприниматели активно развивают свое дело. Владелец школы серфинга Даниил Филинов закупил новое оборудование, основатель сети лапшичных "Нихао" Алексей Юрьев смог открыть еще несколько торговых точек, а единственное в Приморье предприятие по переработке макулатуры Уссурийская картонная фабрика модернизировала производство и закупила оборудование, которое позволило увеличить объем выпускаемой продукции: бумаги и картона на 20%, а гофропродукции на 30%.
https://ria.ru/20240703/podderzhka-1957050736.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Приморский край

Более 500 млн рублей льготных займов получили субъекты МСП Приморья

© iStock.com / LukaTDBОформление кредитного договора
Оформление кредитного договора - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© iStock.com / LukaTDB
Оформление кредитного договора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 500 миллионов рублей выдала микрокредитная компания "Фонд развития Приморского края" в виде льготных займов предпринимателям и самозанятым с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Структура оказывает поддержку бизнесу по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Самыми распространенными программами поддержки оказались "Бизнес" для действующих предпринимателей, "Социальный" для социальных бизнесменов, "Старт" для начинающих предпринимателей.
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166 получателей, включая самозанятых, получили на развитие своего дела займы в размере 507 миллионов рублей. Среди них – 32 начинающих бизнесмена, 18 социальных предпринимателей и 16 предприятий, зарегистрированных на территории моногородов Приморского края.
Производственные компании воспользовались займами по региональным программам Приморского края на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств на общую сумму 238 миллионов рублей.
"Фонд оказывает финансовую поддержку бизнесу, в том числе начинающему, самозанятым, производственным компаниям, промышленным предприятиям. Льготные займы предоставляются на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, оплату первоначального взноса по договору лизинга, приобретение франшизы, обучение персонала и другие бизнес-цели. Мы предоставляем займы по льготным процентным ставкам, которых нет в коммерческих банках", – сказала директор МКК "Фонд развития Приморского края" Елена Карионова, ее слова приводит пресс-служба.
С помощью льготного займа приморские предприниматели активно развивают свое дело. Владелец школы серфинга Даниил Филинов закупил новое оборудование, основатель сети лапшичных "Нихао" Алексей Юрьев смог открыть еще несколько торговых точек, а единственное в Приморье предприятие по переработке макулатуры Уссурийская картонная фабрика модернизировала производство и закупила оборудование, которое позволило увеличить объем выпускаемой продукции: бумаги и картона на 20%, а гофропродукции на 30%.
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