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ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга" тремя дронами-камикадзе - РИА Новости, 03.07.2024
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15:14 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/zaes-1957129659.html
ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга" тремя дронами-камикадзе
ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга" тремя дронами-камикадзе - РИА Новости, 03.07.2024
ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга" тремя дронами-камикадзе
Удар по подстанции "Радуга" в Энергодаре был нанесен тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:14
2024-07-03T15:14
происшествия
энергодар
алексей лихачев
вооруженные силы украины
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Удар по подстанции "Радуга" в Энергодаре был нанесен тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС. ВСУ ударили в среду беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь человек пострадали, сообщил ранее глава корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Сегодня была совершена атака ВСУ на подстанцию "Радуга", где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. По подстанции пришлось три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240703/energodar-1957128671.html
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происшествия, энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Происшествия, Энергодар, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга" тремя дронами-камикадзе

ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга" в Энергодаре тремя дронами-камикадзе

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Удар по подстанции "Радуга" в Энергодаре был нанесен тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС.
ВСУ ударили в среду беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь человек пострадали, сообщил ранее глава корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Сегодня была совершена атака ВСУ на подстанцию "Радуга", где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. По подстанции пришлось три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЭнергодарАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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