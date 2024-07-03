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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 03.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прогремели в среду в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское агентство Укринформ. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:44

2024-07-03T11:44

2024-07-03T11:44

специальная военная операция на украине

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кривой рог

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское агентство Укринформ. "В Кривом Роге слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области на данный момент объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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