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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 03.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в среду в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское агентство Укринформ. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:44
2024-07-03T11:44
2024-07-03T11:44
специальная военная операция на украине
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кривой рог
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское агентство Укринформ. "В Кривом Роге слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области на данный момент объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Укринформ: в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы