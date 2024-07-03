Красота в Третьяковке: дизайнеры показывают современный русский стиль

На выставке вы не увидите знакомых образов из творчества Билибина, Васнецова, того русского стиля, который был создан в XIX веке.

"Для тех, кого это удивит, мы подготовили тексты (на стенах возле экспонатов. — Прим. ред.). Читая их, вы поймете наше восприятие русскости, как мы видим и понимаем традиции, которые, как и обряды, не рождаются на пустом месте. Им всегда предшествует природа и ее взаимодействие с человеком. Вот об этом наша выставка: как человек, ощущая себя в природе, формировал свой быт, мировоззрение, как он создавал эту русскость", — объясняет куратор.