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Красота в Третьяковке: дизайнеры показывают современный русский стиль - РИА Новости, 03.07.2024
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Культура
 
08:00 03.07.2024 (обновлено: 13:49 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/vystavka--1956803351.html
Красота в Третьяковке: дизайнеры показывают современный русский стиль
Красота в Третьяковке: дизайнеры показывают современный русский стиль - РИА Новости, 03.07.2024
Красота в Третьяковке: дизайнеры показывают современный русский стиль
В Московском музее дизайна в Новой Третьяковке открылась фиджитал-выставка "Природа предмета. Современный дизайн и традиции". В экспозиции — материальные и... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T08:00
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. В Московском музее дизайна в Новой Третьяковке открылась фиджитал-выставка "Природа предмета. Современный дизайн и традиции". В экспозиции — материальные и цифровые произведения 43 художников: мебель, зеркала, торшеры, вазы и статуэтки, текстиль. Форма и орнамент этих красивых экологичных предметов интерьера наполнены глубинным смыслом, отсылающим к истокам русской культуры. О проекте — в фотогалерее РИА Новости.
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фото, фото, музеи, куда сходить , что посмотреть , третьяковская галерея, стиль жизни, дизайн
Фото, Культура, Музеи, куда сходить , что посмотреть , Третьяковская галерея, Стиль жизни, Дизайн
Красота в Третьяковке: дизайнеры показывают современный русский стиль

В Москве открылась выставка "Природа предмета. Современный дизайн и традиции"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. В Московском музее дизайна в Новой Третьяковке открылась фиджитал-выставка "Природа предмета. Современный дизайн и традиции". В экспозиции — материальные и цифровые произведения 43 художников: мебель, зеркала, торшеры, вазы и статуэтки, текстиль. Форма и орнамент этих красивых экологичных предметов интерьера наполнены глубинным смыслом, отсылающим к истокам русской культуры. О проекте — в фотогалерее РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

"Сейчас поднялась волна интереса к русскому стилю, самоидентификации. И очень много спекуляций на эту тему. Мы уже семь лет ищем русский стиль и погрузились на достаточную глубину, чтобы по-другому смотреть на это", — рассказывает Элина Туктамишева — дизайнер, основатель и куратор выставки "Трын*Трава. Современный русский стиль", основатель школы "Коды русского стиля", исследователь отечественной культуры.

Выставка Природа предмета. Современный дизайн и традиции

"Сейчас поднялась волна интереса к русскому стилю, самоидентификации. И очень много спекуляций на эту тему. Мы уже семь лет ищем русский стиль и погрузились на достаточную глубину, чтобы по-другому смотреть на это", — рассказывает Элина Туктамишева — дизайнер, основатель и куратор выставки "Трын*Трава. Современный русский стиль", основатель школы "Коды русского стиля", исследователь отечественной культуры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На выставке вы не увидите знакомых образов из творчества Билибина, Васнецова, того русского стиля, который был создан в XIX веке.

"Для тех, кого это удивит, мы подготовили тексты (на стенах возле экспонатов. — Прим. ред.). Читая их, вы поймете наше восприятие русскости, как мы видим и понимаем традиции, которые, как и обряды, не рождаются на пустом месте. Им всегда предшествует природа и ее взаимодействие с человеком. Вот об этом наша выставка: как человек, ощущая себя в природе, формировал свой быт, мировоззрение, как он создавал эту русскость", — объясняет куратор.

Выставка Природа предмета. Современный дизайн и традиции

На выставке вы не увидите знакомых образов из творчества Билибина, Васнецова, того русского стиля, который был создан в XIX веке.

"Для тех, кого это удивит, мы подготовили тексты (на стенах возле экспонатов. — Прим. ред.). Читая их, вы поймете наше восприятие русскости, как мы видим и понимаем традиции, которые, как и обряды, не рождаются на пустом месте. Им всегда предшествует природа и ее взаимодействие с человеком. Вот об этом наша выставка: как человек, ощущая себя в природе, формировал свой быт, мировоззрение, как он создавал эту русскость", — объясняет куратор.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Экспозиция организована как путь через девять разделов: "Начало времен", "Солнце как источник жизни", "Ткачество", "Народная смекалка в общении с миром", "Мифология", "Религии в искусстве", "Народный быт как источник вдохновения", "Передача знаний", "Сохраняя традиции".

Выставка Природа предмета. Современный дизайн и традиции

Экспозиция организована как путь через девять разделов: "Начало времен", "Солнце как источник жизни", "Ткачество", "Народная смекалка в общении с миром", "Мифология", "Религии в искусстве", "Народный быт как источник вдохновения", "Передача знаний", "Сохраняя традиции".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В киберогороде Сергея Паршакова знакомые всем растения существуют в цифровой вселенной художника. Первоцвет из народных поверий сканирует пространство лепестками-датчиками и возвещает о конце зимы. Чертополох защищает от нечисти, а заодно блокирует рекламу. Так древние традиции отражаются в виртуальном пространстве и современных технологиях.

Директор Московского музея дизайна Александра Санькова на открытии фиджитал-выставки Природа предмета. Современный дизайн и традиции в Новой Третьяковке в Москве

В киберогороде Сергея Паршакова знакомые всем растения существуют в цифровой вселенной художника. Первоцвет из народных поверий сканирует пространство лепестками-датчиками и возвещает о конце зимы. Чертополох защищает от нечисти, а заодно блокирует рекламу. Так древние традиции отражаются в виртуальном пространстве и современных технологиях.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

"Неполноценно выглядела бы выставка про современный русский стиль без технологий нашего времени. Мы с вами сейчас живем на стыке эпох — переходим из физического мира в цифровой. С одной стороны, это очень пугает, а с другой — это необратимо. Нужно это принять", — отмечает Элина Туктамишева.

Выставка Природа предмета. Современный дизайн и традиции

"Неполноценно выглядела бы выставка про современный русский стиль без технологий нашего времени. Мы с вами сейчас живем на стыке эпох — переходим из физического мира в цифровой. С одной стороны, это очень пугает, а с другой — это необратимо. Нужно это принять", — отмечает Элина Туктамишева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Авторы светильника "Очи" исследуют значение плача в русской культуре. Плач сопровождает и горестные, и радостные события, а его главное назначение — помочь душе очиститься, освободиться.

Выставка Природа предмета. Современный дизайн и традиции

Авторы светильника "Очи" исследуют значение плача в русской культуре. Плач сопровождает и горестные, и радостные события, а его главное назначение — помочь душе очиститься, освободиться.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В экспозиции представлены и авторские вещи Элины. Чайная пара своими строгими формами отсылает к древнему зодчеству Русского Севера. Чашки повторяют очертания церковного шатра, а подставки — лемехи, продолговатые дощечки, которыми эти шатры покрывали наподобие черепицы. В витрине есть и настоящий лемех, который дизайнер привезла из Кижей с реставрации Преображенской церкви. Напоминание об этом архитектурном элементе — и на открывающихся створках деревянного комода "Полнолуние".

Дизайнер, основатель и куратор выставки Трын*Трава. Современный русский стиль, основательница школы Коды русского стиля Элина Туктамишева на открытии фиджитал-выставки Природа предмета. Современный дизайн и традиции в Новой Третьяковке в Москве

В экспозиции представлены и авторские вещи Элины. Чайная пара своими строгими формами отсылает к древнему зодчеству Русского Севера. Чашки повторяют очертания церковного шатра, а подставки — лемехи, продолговатые дощечки, которыми эти шатры покрывали наподобие черепицы. В витрине есть и настоящий лемех, который дизайнер привезла из Кижей с реставрации Преображенской церкви. Напоминание об этом архитектурном элементе — и на открывающихся створках деревянного комода "Полнолуние".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

"Пространство выставки выдержано в цвете, который называется "космос". Также присутствуют специально подобранные под эту экспозицию ароматы, чтобы все чувства зрителей были задействованы", — уточнила директор Московского музея дизайна Александра Санькова.

Выставка Природа предмета. Современный дизайн и традиции

"Пространство выставки выдержано в цвете, который называется "космос". Также присутствуют специально подобранные под эту экспозицию ароматы, чтобы все чувства зрителей были задействованы", — уточнила директор Московского музея дизайна Александра Санькова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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8 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

"Есть версия, что когда-то метеориты принесли на Землю воду. И ее бесконечное движение обеспечивает жизнь на нашей планете. Если бы вода обладала памятью, что бы она помнила? Вот эта концепция легла в основу коллекции зеркал-метеоритов", — говорит художница Ирина Батькова, комментируя раздел "Начало времен" .

Выставка Природа предмета. Современный дизайн и традиции

"Есть версия, что когда-то метеориты принесли на Землю воду. И ее бесконечное движение обеспечивает жизнь на нашей планете. Если бы вода обладала памятью, что бы она помнила? Вот эта концепция легла в основу коллекции зеркал-метеоритов", — говорит художница Ирина Батькова, комментируя раздел "Начало времен" .

© РИА Новости / Алексей Майшев
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9 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В разделе "Солнце как источник жизни" — концепт-панно "Солнце" Екатерины Аксеновой-Чаленко и Олега Аксенова, а также изразцовые фигуры невиданных зверей Екатерины Яковлевой.

"И здесь мы от зарождения жизни переходим к временам, когда не то чтобы сказочные существа были, но какие-то незнакомые нам. Можем только по раскопкам догадываться, как они выглядели. Чудо-зверей изображали на наличниках, старинных деревянных избах", — рассказывает Элина Туктамишева.

Выставка Природа предмета. Современный дизайн и традиции

В разделе "Солнце как источник жизни" — концепт-панно "Солнце" Екатерины Аксеновой-Чаленко и Олега Аксенова, а также изразцовые фигуры невиданных зверей Екатерины Яковлевой.

"И здесь мы от зарождения жизни переходим к временам, когда не то чтобы сказочные существа были, но какие-то незнакомые нам. Можем только по раскопкам догадываться, как они выглядели. Чудо-зверей изображали на наличниках, старинных деревянных избах", — рассказывает Элина Туктамишева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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10 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Выставка получилось очень женской — и тематически, и по составу авторов экспонатов, добавляет куратор. Что, по ее словам, закономерно, ведь в русской культуре именно женщины передавали из поколения в поколение традиции, поверья. Этому посвящена коллекция керамической посуды.

Выставка Природа предмета. Современный дизайн и традиции

Выставка получилось очень женской — и тематически, и по составу авторов экспонатов, добавляет куратор. Что, по ее словам, закономерно, ведь в русской культуре именно женщины передавали из поколения в поколение традиции, поверья. Этому посвящена коллекция керамической посуды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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11 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

"Я всю жизнь занимаюсь деревянной скульптурой и реставрацией. Но в последние несколько лет увлекся предметами русского быта. Они простые, лаконичные, выверенные", — объясняет художник Дмитрий Рытяев.

Он создал красивый и функциональный арт-объект — это и скульптура, и мебель. За основу взял швейку — старинное деревянное приспособление для ручного шитья.

Выставка Природа предмета. Современный дизайн и традиции

"Я всю жизнь занимаюсь деревянной скульптурой и реставрацией. Но в последние несколько лет увлекся предметами русского быта. Они простые, лаконичные, выверенные", — объясняет художник Дмитрий Рытяев.

Он создал красивый и функциональный арт-объект — это и скульптура, и мебель. За основу взял швейку — старинное деревянное приспособление для ручного шитья.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В экспозиции представлены AR-объекты от патрона выставки, компании Upside Development, и мультимедиа-художницы Анны Полани.

Выставка Природа предмета. Современный дизайн и традиции

В экспозиции представлены AR-объекты от патрона выставки, компании Upside Development, и мультимедиа-художницы Анны Полани.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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13 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В рамках проекта запланирована образовательная программа по традиционному и цифровому искусству. Организаторы приглашают на онлайн- и офлайн-лекции, паблик-токи, дискуссии, круглые столы с участием дизайнеров, художников, представителей российских производств, галеристов, коллекционеров и экспертов в области диджитал-арта.

Выставка Природа предмета. Современный дизайн и традиции

В рамках проекта запланирована образовательная программа по традиционному и цифровому искусству. Организаторы приглашают на онлайн- и офлайн-лекции, паблик-токи, дискуссии, круглые столы с участием дизайнеров, художников, представителей российских производств, галеристов, коллекционеров и экспертов в области диджитал-арта.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Выставка "Природа предмета. Современный дизайн и традиции" открыта до 30 сентября.

Выставка Природа предмета. Современный дизайн и традиции

Выставка "Природа предмета. Современный дизайн и традиции" открыта до 30 сентября.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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15 из 15
 
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