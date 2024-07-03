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В Госдуме прокомментировали слова Стубба о роли Китая на Украине
В Госдуме прокомментировали слова Стубба о роли Китая на Украине - РИА Новости, 03.07.2024
В Госдуме прокомментировали слова Стубба о роли Китая на Украине
Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя РИА Новости слова президента Финляндии Александера Стубба о роли КНР в урегулировании... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:19
2024-07-03T13:19
2024-07-03T13:20
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя РИА Новости слова президента Финляндии Александера Стубба о роли КНР в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что позиция Москвы не меняется по звонку из Пекина, отношения России и Китая основаны на национальных интересах и взаимном уважении. Ранее Стубб в интервью агентству Блумберг заявил, что Китай может решить конфликт на Украине одним телефонным звонком в РФ, так как Москва, по его мнению, якобы зависит от Пекина. "Они перепутали систему координат. В их системе вопросы решаются звонком из Вашингтона в любую из западных столиц. В наших взаимоотношениях все по-другому, они строятся на взаимном уважении. Китай и Россия - страны с суверенитетом, которые исходят из своих национальных интересов", - сказал Шхагошев. Россия и Китай неоднократно заявляли, что придерживаются принципов взаимоуважительного и равноправного сотрудничества.
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китай, россия, украина, адальби шхагошев, александер стубб, в мире
Специальная военная операция на Украине, Китай, Россия, Украина, Адальби Шхагошев, Александер Стубб, В мире
В Госдуме прокомментировали слова Стубба о роли Китая на Украине
Депутат Шхагошев: позиция России по Украине не меняется по звонку из Пекина
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя РИА Новости слова президента Финляндии Александера Стубба о роли КНР в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что позиция Москвы не меняется по звонку из Пекина, отношения России и Китая основаны на национальных интересах и взаимном уважении.
Ранее Стубб в интервью агентству Блумберг заявил, что Китай может решить конфликт на Украине одним телефонным звонком в РФ, так как Москва, по его мнению, якобы зависит от Пекина.
"Они перепутали систему координат. В их системе вопросы решаются звонком из Вашингтона в любую из западных столиц. В наших взаимоотношениях все по-другому, они строятся на взаимном уважении. Китай и Россия - страны с суверенитетом, которые исходят из своих национальных интересов", - сказал Шхагошев.
Россия и Китай неоднократно заявляли, что придерживаются принципов взаимоуважительного и равноправного сотрудничества.