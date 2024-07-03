https://ria.ru/20240703/ukraina-1957082347.html

В Госдуме прокомментировали слова Стубба о роли Китая на Украине

В Госдуме прокомментировали слова Стубба о роли Китая на Украине - РИА Новости, 03.07.2024

В Госдуме прокомментировали слова Стубба о роли Китая на Украине

Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя РИА Новости слова президента Финляндии Александера Стубба о роли КНР в урегулировании... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:19

2024-07-03T13:19

2024-07-03T13:20

специальная военная операция на украине

китай

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александер стубб

в мире

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя РИА Новости слова президента Финляндии Александера Стубба о роли КНР в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что позиция Москвы не меняется по звонку из Пекина, отношения России и Китая основаны на национальных интересах и взаимном уважении. Ранее Стубб в интервью агентству Блумберг заявил, что Китай может решить конфликт на Украине одним телефонным звонком в РФ, так как Москва, по его мнению, якобы зависит от Пекина. "Они перепутали систему координат. В их системе вопросы решаются звонком из Вашингтона в любую из западных столиц. В наших взаимоотношениях все по-другому, они строятся на взаимном уважении. Китай и Россия - страны с суверенитетом, которые исходят из своих национальных интересов", - сказал Шхагошев. Россия и Китай неоднократно заявляли, что придерживаются принципов взаимоуважительного и равноправного сотрудничества.

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