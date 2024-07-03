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ВС России ударили по военным объектам в Днепропетровске, сообщило подполье
ВС России ударили по военным объектам в Днепропетровске, сообщило подполье - РИА Новости, 03.07.2024
ВС России ударили по военным объектам в Днепропетровске, сообщило подполье
Удар нанесен по военным объектам в Днепропетровске, где размещена техника ВС Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:40
2024-07-03T11:40
2024-07-03T11:42
специальная военная операция на украине
днепропетровск
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Удар нанесен по военным объектам в Днепропетровске, где размещена техника ВС Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Утром 3 июля в городе Днепропетровск был нанесен удар по военным объектам. Всего насчитали три прилета с 9:10 по 9:25 (совпадает с мск – ред.). Сопротивление информирует, что прилетало в стороне направлении Южмаш и в стороне трамвайного депо №3. В депо уже давно стоит тяжелая техника и сообщается о том, что на ремонт привозят артиллерийские системы, в том числе РСЗО", - отметил Лебедев. Он добавил, что степень разрушений от попаданий устанавливается, но к месту прилета направились машины МЧС и семь машин "скорой помощи". По его словам, в городе наблюдаются перебои со светом.
https://ria.ru/20240415/lebedev-1940107665.html
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днепропетровск, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России ударили по военным объектам в Днепропетровске, сообщило подполье
Подполье: ВС РФ ударили по объектам в Днепропетровске, где размещена техника ВСУ
ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Удар нанесен по военным объектам в Днепропетровске, где размещена техника ВС Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Утром 3 июля в городе Днепропетровск был нанесен удар по военным объектам. Всего насчитали три прилета с 9:10 по 9:25 (совпадает с мск – ред.). Сопротивление информирует, что прилетало в стороне направлении Южмаш и в стороне трамвайного депо №3. В депо уже давно стоит тяжелая техника и сообщается о том, что на ремонт привозят артиллерийские системы, в том числе РСЗО", - отметил Лебедев.
Он добавил, что степень разрушений от попаданий устанавливается, но к месту прилета направились машины МЧС и семь машин "скорой помощи". По его словам, в городе наблюдаются перебои со светом.