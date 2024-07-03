https://ria.ru/20240703/udary-1957050221.html

ВС России ударили по военным объектам в Днепропетровске, сообщило подполье

ВС России ударили по военным объектам в Днепропетровске, сообщило подполье - РИА Новости, 03.07.2024

ВС России ударили по военным объектам в Днепропетровске, сообщило подполье

Удар нанесен по военным объектам в Днепропетровске, где размещена техника ВС Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:40

2024-07-03T11:40

2024-07-03T11:42

специальная военная операция на украине

днепропетровск

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Удар нанесен по военным объектам в Днепропетровске, где размещена техника ВС Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Утром 3 июля в городе Днепропетровск был нанесен удар по военным объектам. Всего насчитали три прилета с 9:10 по 9:25 (совпадает с мск – ред.). Сопротивление информирует, что прилетало в стороне направлении Южмаш и в стороне трамвайного депо №3. В депо уже давно стоит тяжелая техника и сообщается о том, что на ремонт привозят артиллерийские системы, в том числе РСЗО", - отметил Лебедев. Он добавил, что степень разрушений от попаданий устанавливается, но к месту прилета направились машины МЧС и семь машин "скорой помощи". По его словам, в городе наблюдаются перебои со светом.

https://ria.ru/20240415/lebedev-1940107665.html

днепропетровск

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днепропетровск, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность