Отцу, убившему сына в Туле, грозит принудительное лечение
Тульская прокуратура: отцу, убившему сына, грозит принудительное лечение
© Фото : СУ СК России по Тульской области/ВКонтактеСотрудник СК РФ на месте обнаружения тела малолетнего мальчика в Туле
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела малолетнего мальчика в Туле
ТУЛА, 3 июл – РИА Новости. Дело об убийстве ребенка отцом в Тульской области направили в суд для применения в отношении родителя принудительной меры медицинского характера, сообщили в региональной прокуратуре.
Инцидент произошел в начале декабря. В региональном СУСК сообщали, что годовалого мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле. Подозреваемым стал отец, которого задержали и поместили в больницу. По данным РИА Новости, полученным от информированного источника в экстренных службах, мужчину госпитализировали из-за травм, которые он нанес себе сам.
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Как установило расследование, обвиняемый убил ребенка на почве имеющегося у него хронического психического расстройства.
"Ввиду того, что при совершении уголовно наказуемого деяния указанное лицо не имело способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий вследствие хронического психического расстройства, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тульской области для рассмотрения постановления о применении в отношении указанного лица принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.