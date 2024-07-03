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Отцу, убившему сына в Туле, грозит принудительное лечение - РИА Новости, 03.07.2024
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12:58 03.07.2024 (обновлено: 13:00 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/tula-1957075938.html
Отцу, убившему сына в Туле, грозит принудительное лечение
Отцу, убившему сына в Туле, грозит принудительное лечение - РИА Новости, 03.07.2024
Отцу, убившему сына в Туле, грозит принудительное лечение
Дело об убийстве ребенка отцом в Тульской области направили в суд для применения в отношении родителя принудительной меры медицинского характера, сообщили в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:58
2024-07-03T13:00
происшествия
тульская область
тула
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ТУЛА, 3 июл – РИА Новости. Дело об убийстве ребенка отцом в Тульской области направили в суд для применения в отношении родителя принудительной меры медицинского характера, сообщили в региональной прокуратуре. Инцидент произошел в начале декабря. В региональном СУСК сообщали, что годовалого мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле. Подозреваемым стал отец, которого задержали и поместили в больницу. По данным РИА Новости, полученным от информированного источника в экстренных службах, мужчину госпитализировали из-за травм, которые он нанес себе сам. Как установило расследование, обвиняемый убил ребенка на почве имеющегося у него хронического психического расстройства. "Ввиду того, что при совершении уголовно наказуемого деяния указанное лицо не имело способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий вследствие хронического психического расстройства, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тульской области для рассмотрения постановления о применении в отношении указанного лица принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240604/smert-1950530743.html
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происшествия, тульская область, тула
Происшествия, Тульская область, Тула
Отцу, убившему сына в Туле, грозит принудительное лечение

Тульская прокуратура: отцу, убившему сына, грозит принудительное лечение

© Фото : СУ СК России по Тульской области/ВКонтактеСотрудник СК РФ на месте обнаружения тела малолетнего мальчика в Туле
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела малолетнего мальчика в Туле - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : СУ СК России по Тульской области/ВКонтакте
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела малолетнего мальчика в Туле
Читать ria.ru в
ТУЛА, 3 июл – РИА Новости. Дело об убийстве ребенка отцом в Тульской области направили в суд для применения в отношении родителя принудительной меры медицинского характера, сообщили в региональной прокуратуре.
Инцидент произошел в начале декабря. В региональном СУСК сообщали, что годовалого мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле. Подозреваемым стал отец, которого задержали и поместили в больницу. По данным РИА Новости, полученным от информированного источника в экстренных службах, мужчину госпитализировали из-за травм, которые он нанес себе сам.
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Как установило расследование, обвиняемый убил ребенка на почве имеющегося у него хронического психического расстройства.
"Ввиду того, что при совершении уголовно наказуемого деяния указанное лицо не имело способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий вследствие хронического психического расстройства, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тульской области для рассмотрения постановления о применении в отношении указанного лица принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.
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