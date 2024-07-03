https://ria.ru/20240703/tsik-1957070109.html

Регионы смогут сами определять особенности ЭГ на местных выборах

Регионы смогут сами определять особенности ЭГ на местных выборах - РИА Новости, 03.07.2024

Регионы смогут сами определять особенности ЭГ на местных выборах

Субъекты смогут самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах, в соответствии с их уровнем технических... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:43

2024-07-03T12:43

2024-07-03T13:17

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Субъекты смогут самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах, в соответствии с их уровнем технических возможностей. "Новый порядок электронного голосования позволит регионам организовывать процесс голосования с учетом уже достигнутых результатов в цифровизации, привычек (предпочтений) избирателей и других особенностей", – сказал Булаев на заседании ЦИК. Он уточнил, что необходимо создание условий для реализации активного избирательного права каждым избирателем, вне зависимости от его жизненных обстоятельств. Для этого могут быть задействованы как дистанционное электронное голосование, так и бумажные бюллетени, если без них невозможно организовать голосование отдельных групп избирателей.

https://ria.ru/20240703/tsik-1957069287.html

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