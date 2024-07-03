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Регионы смогут сами определять особенности ЭГ на местных выборах - РИА Новости, 03.07.2024
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12:43 03.07.2024 (обновлено: 13:17 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/tsik-1957070109.html
Регионы смогут сами определять особенности ЭГ на местных выборах
Регионы смогут сами определять особенности ЭГ на местных выборах - РИА Новости, 03.07.2024
Регионы смогут сами определять особенности ЭГ на местных выборах
Субъекты смогут самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах, в соответствии с их уровнем технических... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:43
2024-07-03T13:17
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Субъекты смогут самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах, в соответствии с их уровнем технических возможностей. "Новый порядок электронного голосования позволит регионам организовывать процесс голосования с учетом уже достигнутых результатов в цифровизации, привычек (предпочтений) избирателей и других особенностей", – сказал Булаев на заседании ЦИК. Он уточнил, что необходимо создание условий для реализации активного избирательного права каждым избирателем, вне зависимости от его жизненных обстоятельств. Для этого могут быть задействованы как дистанционное электронное голосование, так и бумажные бюллетени, если без них невозможно организовать голосование отдельных групп избирателей.
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политика, цик рф, россия
Политика, ЦИК РФ, Россия
Регионы смогут сами определять особенности ЭГ на местных выборах

ЦИК: регионы смогут выбирать особенности организации электронного голосования

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа информационного центра ЦИК РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Субъекты смогут самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах, в соответствии с их уровнем технических возможностей.
"Новый порядок электронного голосования позволит регионам организовывать процесс голосования с учетом уже достигнутых результатов в цифровизации, привычек (предпочтений) избирателей и других особенностей", – сказал Булаев на заседании ЦИК.
Он уточнил, что необходимо создание условий для реализации активного избирательного права каждым избирателем, вне зависимости от его жизненных обстоятельств. Для этого могут быть задействованы как дистанционное электронное голосование, так и бумажные бюллетени, если без них невозможно организовать голосование отдельных групп избирателей.
Экраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
ЦИК рассказал о причинах актуализации порядка электронного голосования
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