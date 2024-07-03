https://ria.ru/20240703/tsik-1957070109.html
Регионы смогут сами определять особенности ЭГ на местных выборах
Регионы смогут сами определять особенности ЭГ на местных выборах - РИА Новости, 03.07.2024
Регионы смогут сами определять особенности ЭГ на местных выборах
Субъекты смогут самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах, в соответствии с их уровнем технических... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:43
2024-07-03T12:43
2024-07-03T13:17
политика
цик рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933644211_0:302:3102:2047_1920x0_80_0_0_31bcf049da4e34e15250ba3d826db9ad.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Субъекты смогут самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах, в соответствии с их уровнем технических возможностей. "Новый порядок электронного голосования позволит регионам организовывать процесс голосования с учетом уже достигнутых результатов в цифровизации, привычек (предпочтений) избирателей и других особенностей", – сказал Булаев на заседании ЦИК. Он уточнил, что необходимо создание условий для реализации активного избирательного права каждым избирателем, вне зависимости от его жизненных обстоятельств. Для этого могут быть задействованы как дистанционное электронное голосование, так и бумажные бюллетени, если без них невозможно организовать голосование отдельных групп избирателей.
https://ria.ru/20240703/tsik-1957069287.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933644211_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_cc3b992e0852101c24570f9cfb9f8d45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, цик рф, россия
Регионы смогут сами определять особенности ЭГ на местных выборах
ЦИК: регионы смогут выбирать особенности организации электронного голосования
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Субъекты смогут самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах, в соответствии с их уровнем технических возможностей.
"Новый порядок электронного голосования позволит регионам организовывать процесс голосования с учетом уже достигнутых результатов в цифровизации, привычек (предпочтений) избирателей и других особенностей", – сказал Булаев на заседании ЦИК.
Он уточнил, что необходимо создание условий для реализации активного избирательного права каждым избирателем, вне зависимости от его жизненных обстоятельств. Для этого могут быть задействованы как дистанционное электронное голосование, так и бумажные бюллетени, если без них невозможно организовать голосование отдельных групп избирателей.