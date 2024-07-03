https://ria.ru/20240703/tsik-1957069287.html

ЦИК рассказал о причинах актуализации порядка электронного голосования

ЦИК рассказал о причинах актуализации порядка электронного голосования - РИА Новости, 03.07.2024

ЦИК рассказал о причинах актуализации порядка электронного голосования

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал о причинах актуализации порядка электронного голосования, в Москве более 80% предпочли электронный формат. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:42

2024-07-03T12:42

2024-07-03T12:43

политика

москва

николай булаев

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал о причинах актуализации порядка электронного голосования, в Москве более 80% предпочли электронный формат. "В 2023 году на выборах мэра Москвы электронный формат голосования предпочли более 80% избирателей, что также подтверждает объективный запрос общества на дальнейшую цифровизацию избирательного процесса", - сообщил Булаев на заседании ЦИК. По словам зампредседателя ЦИК, популярность дистанционного электронного голосования растет. Он добавил, что в Москве печатается порядка 8 миллионов бюллетеней, при этом более 80% голосуют дистанционно, а после голосования неиспользованные бюллетени утилизируются - более 30 тонн.

https://ria.ru/20240605/vybory-1950702849.html

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политика, москва, николай булаев