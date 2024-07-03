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ЦИК рассказал о причинах актуализации порядка электронного голосования
ЦИК рассказал о причинах актуализации порядка электронного голосования - РИА Новости, 03.07.2024
ЦИК рассказал о причинах актуализации порядка электронного голосования
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал о причинах актуализации порядка электронного голосования, в Москве более 80% предпочли электронный формат. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:42
2024-07-03T12:42
2024-07-03T12:43
политика
москва
николай булаев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал о причинах актуализации порядка электронного голосования, в Москве более 80% предпочли электронный формат. "В 2023 году на выборах мэра Москвы электронный формат голосования предпочли более 80% избирателей, что также подтверждает объективный запрос общества на дальнейшую цифровизацию избирательного процесса", - сообщил Булаев на заседании ЦИК. По словам зампредседателя ЦИК, популярность дистанционного электронного голосования растет. Он добавил, что в Москве печатается порядка 8 миллионов бюллетеней, при этом более 80% голосуют дистанционно, а после голосования неиспользованные бюллетени утилизируются - более 30 тонн.
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политика, москва, николай булаев
Политика, Москва, Николай Булаев
ЦИК рассказал о причинах актуализации порядка электронного голосования
Зампред ЦИК Булаев: популярность дистанционного электронного голосования растет
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал о причинах актуализации порядка электронного голосования, в Москве более 80% предпочли электронный формат.
"В 2023 году на выборах мэра Москвы электронный формат голосования предпочли более 80% избирателей, что также подтверждает объективный запрос общества на дальнейшую цифровизацию избирательного процесса", - сообщил Булаев на заседании ЦИК.
По словам зампредседателя ЦИК, популярность дистанционного электронного голосования растет. Он добавил, что в Москве печатается порядка 8 миллионов бюллетеней, при этом более 80% голосуют дистанционно, а после голосования неиспользованные бюллетени утилизируются - более 30 тонн.