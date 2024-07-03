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ЦИК принял новый порядок электронного голосования - РИА Новости, 03.07.2024
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12:27 03.07.2024 (обновлено: 14:20 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/tsik-1957064782.html
ЦИК принял новый порядок электронного голосования
ЦИК принял новый порядок электронного голосования - РИА Новости, 03.07.2024
ЦИК принял новый порядок электронного голосования
Центральная избирательная комиссия России на заседании утвердила новый порядок электронного голосования. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:27
2024-07-03T14:20
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России на заседании утвердила новый порядок электронного голосования."Необходимость принятия нового порядка электронного голосования назрела давно и, в частности, обусловлена тем, что первый такой документ мы принимали практически два десятка лет назад", — сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.Он отметил, что преимуществами электронного голосования воспользовались около 15 миллионов избирателей. Цифровизация избирательного процесса шагнула далеко вперед и очень многое изменилось, подчеркнул зампред ЦИК.Новый порядок электронного голосования даст регионам возможность организовывать процесс голосования с учетом уже достигнутых результатов в цифровизации, предпочтений избирателей и других особенностей, добавил Булаев. Это позволит создать условия для реализации активного избирательного права каждого россиянина вне зависимости от его жизненных обстоятельств. Причем, отметил зампред ЦИК, для этого может применяться формат как дистанционного электронного голосования, так и бумажных бюллетеней."К настоящему моменту мы видим серьезный прогресс системы электронного голосования в Москве, где она объединила дистанционное электронное и возможности применения электронного голосования на участках, а также предоставления более 20 цифровых сервисов и услуг", — продолжил Булаев.Зампред ЦИК напомнил, что на прошлогодних выборах мэра Москвы электронный формат голосования предпочли более 80 процентов избирателей. По его мнению, это также подтверждает объективный запрос общества на дальнейшую цифровизацию избирательного процесса. Кроме того, Булаев обратил внимание на рост популярности дистанционного электронного голосования, отметив, что в Москве печатается порядка восьми миллионов бюллетеней, но более 80 процентов избирателей голосуют дистанционно. После голосования неиспользованные бюллетени утилизируются — свыше 30 тонн.
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политика, цик рф, технологии, москва, николай булаев, россия
Политика, ЦИК РФ, Технологии, Москва, Николай Булаев, Россия
ЦИК принял новый порядок электронного голосования

ЦИК на заседании 3 июля принял новый порядок электронного голосования

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Работа информационного центра ЦИК России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России на заседании утвердила новый порядок электронного голосования.
"Необходимость принятия нового порядка электронного голосования назрела давно и, в частности, обусловлена тем, что первый такой документ мы принимали практически два десятка лет назад", — сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
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Он отметил, что преимуществами электронного голосования воспользовались около 15 миллионов избирателей. Цифровизация избирательного процесса шагнула далеко вперед и очень многое изменилось, подчеркнул зампред ЦИК.
Новый порядок электронного голосования даст регионам возможность организовывать процесс голосования с учетом уже достигнутых результатов в цифровизации, предпочтений избирателей и других особенностей, добавил Булаев. Это позволит создать условия для реализации активного избирательного права каждого россиянина вне зависимости от его жизненных обстоятельств. Причем, отметил зампред ЦИК, для этого может применяться формат как дистанционного электронного голосования, так и бумажных бюллетеней.
«
"К настоящему моменту мы видим серьезный прогресс системы электронного голосования в Москве, где она объединила дистанционное электронное и возможности применения электронного голосования на участках, а также предоставления более 20 цифровых сервисов и услуг", — продолжил Булаев.
Зампред ЦИК напомнил, что на прошлогодних выборах мэра Москвы электронный формат голосования предпочли более 80 процентов избирателей. По его мнению, это также подтверждает объективный запрос общества на дальнейшую цифровизацию избирательного процесса.
Кроме того, Булаев обратил внимание на рост популярности дистанционного электронного голосования, отметив, что в Москве печатается порядка восьми миллионов бюллетеней, но более 80 процентов избирателей голосуют дистанционно. После голосования неиспользованные бюллетени утилизируются — свыше 30 тонн.
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