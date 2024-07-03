https://ria.ru/20240703/tekhnologii-1957224664.html

Югра на "Иннопроме" представит нейросетевые технологии в видеонаблюдении

Югра на "Иннопроме" представит нейросетевые технологии в видеонаблюдении - РИА Новости, 03.07.2024

Югра на "Иннопроме" представит нейросетевые технологии в видеонаблюдении

Ханты-Мансийский автономный округ представит нейросетевые технологии в видеонаблюдении на международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T21:08

2024-07-03T21:08

2024-07-03T21:08

ханты-мансийский автономный округ

екатеринбург

ханты-мансийский автономный округ

россия

руслан кухарук

алексей забозлаев

сергей афанасьев

югра

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ представит нейросетевые технологии в видеонаблюдении на международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, сообщает Фонд развития Югры. "На коллективной экспозиции Югры будет представлена современная трубная продукция для нефтегазовой отрасли от "Мейджерпак Югра", системы вентиляции и кондиционирования с применением современных инновационных решений от ООО "Озон". Компания "Сирин" презентует многофункциональное устройство для записи, анализа и хранения большого объема видеопотока с использованием нейросетей, также свои производственные решения и разработки представит "Югорский машиностроительный завод", - говорится в сообщении. Отмечается, что на стенде региона также состоится церемония открытия производственной линии по нанесению антикоррозийного покрытия на насосно-компрессорные трубы для нефтегазовой промышленности ООО "Мейджерпак Югра" с участием замминистра промышленности и торговли РФ Ивана Куликова. Помимо этого, в день открытия выставки "Иннопром" пройдет заседание Инвестклуба Югры, участники которого рассмотрят преференциальные режимы для резидентов особой экономической зоны "Нягань", Арктической зоны и ИНТЦ "Юнити Парк", инструменты поддержки инвесторов в Югре и механизмы "промышленного офсета", а также реализацию проектов на условиях ГЧП. Официальную делегацию возглавит исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук. В ее составе – первый заместитель губернатора Алексей Забозлаев, заместитель губернатора Сергей Черняев, директор Департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев, а также руководители департамента промышленности, Фонда развития Югры, фонда "Мой Бизнес", Технопарка высоких технологий и промышленных предприятий автономного округа. Промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге с 2010 года и является одной из крупнейших международных торговых площадок и одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции.

https://ria.ru/20240130/yugra-1924450625.html

https://ria.ru/20231211/vkusy-1915074978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

екатеринбург, ханты-мансийский автономный округ, россия, руслан кухарук, алексей забозлаев, сергей афанасьев, югра, технологии, иннопром