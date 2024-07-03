Югра на "Иннопроме" представит нейросетевые технологии в видеонаблюдении
© iStock.com / gorodenkoffНейросети
© iStock.com / gorodenkoff
Нейросети
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ представит нейросетевые технологии в видеонаблюдении на международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, сообщает Фонд развития Югры.
"На коллективной экспозиции Югры будет представлена современная трубная продукция для нефтегазовой отрасли от "Мейджерпак Югра", системы вентиляции и кондиционирования с применением современных инновационных решений от ООО "Озон". Компания "Сирин" презентует многофункциональное устройство для записи, анализа и хранения большого объема видеопотока с использованием нейросетей, также свои производственные решения и разработки представит "Югорский машиностроительный завод", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на стенде региона также состоится церемония открытия производственной линии по нанесению антикоррозийного покрытия на насосно-компрессорные трубы для нефтегазовой промышленности ООО "Мейджерпак Югра" с участием замминистра промышленности и торговли РФ Ивана Куликова.
Помимо этого, в день открытия выставки "Иннопром" пройдет заседание Инвестклуба Югры, участники которого рассмотрят преференциальные режимы для резидентов особой экономической зоны "Нягань", Арктической зоны и ИНТЦ "Юнити Парк", инструменты поддержки инвесторов в Югре и механизмы "промышленного офсета", а также реализацию проектов на условиях ГЧП.
Официальную делегацию возглавит исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук. В ее составе – первый заместитель губернатора Алексей Забозлаев, заместитель губернатора Сергей Черняев, директор Департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев, а также руководители департамента промышленности, Фонда развития Югры, фонда "Мой Бизнес", Технопарка высоких технологий и промышленных предприятий автономного округа.
Промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге с 2010 года и является одной из крупнейших международных торговых площадок и одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции.
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