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Группировка "Север" уничтожила до 140 военных ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 03.07.2024 (обновлено: 13:32 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/svo-1957084403.html
Группировка "Север" уничтожила до 140 военных ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 140 военных ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
Группировка "Север" уничтожила до 140 военных ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток отразили контратаку украинской группы центра сил специальных операций "Восток", противник в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:26
2024-07-03T13:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
волчанск
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток отразили контратаку украинской группы центра сил специальных операций "Восток", противник в целом потерял до 140 военных, сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Малые Проходы, Старица и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражена контратака группы центра сил специальных операций "Восток", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 140 военнослужащих, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска", восемь пикапов, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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вооруженные силы украины, харьковская область, волчанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Волчанск, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожила до 140 военных ВСУ

Минобороны: группировка "Север" уничтожила до 140 военных ВСУ за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток отразили контратаку украинской группы центра сил специальных операций "Восток", противник в целом потерял до 140 военных, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Малые Проходы, Старица и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражена контратака группы центра сил специальных операций "Восток", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 140 военнослужащих, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска", восемь пикапов, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВолчанскБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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