https://ria.ru/20240703/svo-1957084403.html

Группировка "Север" уничтожила до 140 военных ВСУ

Группировка "Север" уничтожила до 140 военных ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024

Группировка "Север" уничтожила до 140 военных ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток отразили контратаку украинской группы центра сил специальных операций "Восток", противник в... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:26

2024-07-03T13:26

2024-07-03T13:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

волчанск

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток отразили контратаку украинской группы центра сил специальных операций "Восток", противник в целом потерял до 140 военных, сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Малые Проходы, Старица и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражена контратака группы центра сил специальных операций "Восток", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 140 военнослужащих, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска", восемь пикапов, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, харьковская область, волчанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)