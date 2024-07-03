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Группировка "Днепр" уничтожила зенитный комплекс ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
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13:24 03.07.2024 (обновлено: 13:29 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/svo-1957083721.html
Группировка "Днепр" уничтожила зенитный комплекс ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила зенитный комплекс ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила зенитный комплекс ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 45 украинских военнослужащих, пусковая... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:24
2024-07-03T13:29
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 45 украинских военнослужащих, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T-SLM производства ФРГ, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Нестерянка, Новопокровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери противника составили до 45-ти военнослужащих, шесть автомобилей, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "IRIS-T-SLM" производства ФРГ, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, технологии, в мире, сша, германия
Россия, Вооруженные силы Украины, Технологии, В мире, США, Германия
Группировка "Днепр" уничтожила зенитный комплекс ВСУ

МО: бойцы "Днепра" уничтожили установку зенитного комплекса ВСУ IRIS-T-SLM

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 45 украинских военнослужащих, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T-SLM производства ФРГ, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Нестерянка, Новопокровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери противника составили до 45-ти военнослужащих, шесть автомобилей, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "IRIS-T-SLM" производства ФРГ, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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