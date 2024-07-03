https://ria.ru/20240703/svo-1957083721.html
Группировка "Днепр" уничтожила зенитный комплекс ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила зенитный комплекс ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила зенитный комплекс ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 45 украинских военнослужащих, пусковая... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:24
2024-07-03T13:24
2024-07-03T13:29
россия
вооруженные силы украины
технологии
в мире
сша
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_e54c140f602e0c617352e579e9057cee.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 45 украинских военнослужащих, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T-SLM производства ФРГ, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Нестерянка, Новопокровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери противника составили до 45-ти военнослужащих, шесть автомобилей, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "IRIS-T-SLM" производства ФРГ, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240703/mo-1957084643.html
россия
сша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_455f0893dab2770ee6a2e9418ad4a5b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, технологии, в мире, сша, германия
Россия, Вооруженные силы Украины, Технологии, В мире, США, Германия
Группировка "Днепр" уничтожила зенитный комплекс ВСУ
МО: бойцы "Днепра" уничтожили установку зенитного комплекса ВСУ IRIS-T-SLM