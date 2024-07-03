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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 03.07.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Украинские войска потеряли до 145 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:24
2024-07-03T13:24
2024-07-03T13:34
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 145 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ, 120, 125 и 128 бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь, Времевка и Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 108 и 123 бригад теробороны. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 155 мм гаубицу М198 производства США", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
МО: подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи