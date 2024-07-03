https://ria.ru/20240703/svo-1957083374.html

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 03.07.2024

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Украинские войска потеряли до 145 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:24

2024-07-03T13:24

2024-07-03T13:34

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 145 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ, 120, 125 и 128 бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь, Времевка и Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 108 и 123 бригад теробороны. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 155 мм гаубицу М198 производства США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика