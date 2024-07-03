https://ria.ru/20240703/svo-1957083176.html

Подразделения "Центра" за сутки уничтожили до 420 солдат ВСУ

Подразделения "Центра" за сутки уничтожили до 420 солдат ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024

Подразделения "Центра" за сутки уничтожили до 420 солдат ВСУ

Группировка "Центр" отразила за сутки 5 контратак, ВСУ потеряли до 420 солдат, танк и БМП Bradley, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:23

2024-07-03T13:23

2024-07-03T13:32

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группировка "Центр" отразила за сутки 5 контратак, ВСУ потеряли до 420 солдат, танк и БМП Bradley, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 31-й, 118-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кирово, Евгеновка, Селидово, Восход, Воздвиженка и Прогресс Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие "Д-20", две 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105 мм орудие М119 производства США и 100 мм противотанковая пушка "Рапира".

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