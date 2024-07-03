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Подразделения группировки "Юг" отразили четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 03.07.2024 (обновлено: 13:49 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/svo-1957083076.html
Подразделения группировки "Юг" отразили четыре контратаки ВСУ
Подразделения группировки "Юг" отразили четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
Подразделения группировки "Юг" отразили четыре контратаки ВСУ
Российские подразделения группировки "Южная" уничтожили до 450 украинских боевиков, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:22
2024-07-03T13:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
часов яр
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Южная" уничтожили до 450 украинских боевиков, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, десять пикапов и две самоходки, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий полностью освободили район "Новый" населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю. Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й, 114-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка, Райгородок и Веселый Гай Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Добавляется, что отражены четыре контратаки формирований 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 214-го батальона "Опфор" ВСУ. Потери противника составили до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, и десять пикапов.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 152-мм гаубица "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20, 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, часов яр, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Подразделения группировки "Юг" отразили четыре контратаки ВСУ

МО: подразделения группировки "Юг" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Южная" уничтожили до 450 украинских боевиков, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, десять пикапов и две самоходки, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий полностью освободили район "Новый" населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю. Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й, 114-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка, Райгородок и Веселый Гай Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Добавляется, что отражены четыре контратаки формирований 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 214-го батальона "Опфор" ВСУ. Потери противника составили до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, и десять пикапов.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 152-мм гаубица "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20, 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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