https://ria.ru/20240703/svo-1957083076.html

Подразделения группировки "Юг" отразили четыре контратаки ВСУ

Подразделения группировки "Юг" отразили четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024

Подразделения группировки "Юг" отразили четыре контратаки ВСУ

Российские подразделения группировки "Южная" уничтожили до 450 украинских боевиков, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:22

2024-07-03T13:22

2024-07-03T13:49

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Южная" уничтожили до 450 украинских боевиков, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, десять пикапов и две самоходки, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий полностью освободили район "Новый" населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю. Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й, 114-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка, Райгородок и Веселый Гай Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Добавляется, что отражены четыре контратаки формирований 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 214-го батальона "Опфор" ВСУ. Потери противника составили до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, и десять пикапов.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 152-мм гаубица "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20, 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, часов яр, донецкая народная республика, безопасность